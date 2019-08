Nioh 2: Erste Infos zum Protagonisten + neue Alpha-Demo geplant

PS4

Tom Lee, Creative Director von Nioh 2 beim Entwicklerstudio Team Ninja, hat auf dem offiziellen Playstation Blog erste Details zum neuen Protagonisten offenbart. Dieser ist demnach halb Mensch und halb Yokai, weshalb er auch auf außergewöhnliche Kräfte zurückgreifen kann.

Im Spiel seid ihr wieder als Samurai unterwegs und erkundet das alte Japan zur Zeit der Sengoku-Ära. Im Verlauf des Spiels werdet ihr zudem nach eurer Transformation zum Dämon auch das dunkle Reich der Yokai erkunden können. „Ich kann euch eine spektakuläre Verwandlung versprechen, gespickt mit intensiver Action“, so der Entwickler.

In seinem Blog-Eintrag bedankt sich Lee bei allen Fans, die an der bisherigen Alpha-Phase von Nioh 2 teilgenommen und wertvolles Feedback an das Entwicklerteam abgegeben haben. Laut dem Macher haben mehr als 50.000 Spieler die geschlossene Alpha gespielt, wobei rund 18.000 davon auch an der dazugehörigen Umfrage teilgenommen haben.

Die überwältigende Mehrheit der Meinungen war sehr positiv und hat die Richtung unterstützt, in die unsere Demo ging. Massenhaft Kommentare und konstruktive Kritik sind bei uns eingegangen. Seither haben wir unser Bestes gegeben, um all die Reaktionen auszuwerten und mit den entsprechenden Anpassungen das Spiel noch besser zu machen.

Wie der Publisher Koei Tecmo bereits am vergangenen Donnerstag verriet, wird Nioh 2 auf der anstehenden Tokyo Games Show spielbar sein. Anlässlich des Events wird das Studio im September auch eine neue Alpha-Demo veröffentlichen. Details dazu sollen später folgen.