Medion startet eigenen Spiele-Streamingdienst

Ab Dezember 2019 will das in Essen ansässige Technikunternehmen Medion, das sich mehrheitlich im Besitz von Lenovo befindet, einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst starten. Über 50 Spiele sollen zu Beginn zur Auswahl stehen, Namen werden allerdings noch nicht genannt. Lediglich der Satz „Spiele aus allen Bereichen für die ganze Familie und für den versierten Gelegenheitszocker“ ist zu lesen. Auf dem Teaserbild zur Ankündigung sind zudem Titel wie Grid, Dirt Rally, Deponia, Mad Max und diverse Tomb Raider-Teile zu sehen. Das Angebot soll ständig erweitert werden. Ohne konkrete Kosten zu nennen wird der Dienst mit einem „günstigen Monatsbeitrag“ beworben, wobei das Abo monatlich kündbar sein soll.

Als Mindestanforderung an die Konfigurationen der Spieler wird eine Internetleitung mit 12 Mbit/s angegeben, die das Spielen bei 720p und 30 FPS erlaubt. Bei höherer Auflösung und höherer FPS-Rate ist natürlich eine höhere Bandbreite nötig. Medion Cloud Gaming unterstützt dabei PC, Notebook und Smartphone. Die Testphase für den Dienst soll in Kürze starten, Interessierte können sich bereits jetzt auf der Medion-Homepage anmelden. Wer sich an der Betaphase beteiligt, bekommt einen Monat geschenkt.

Das Unternehmen Medion wurde 1983 zunächst als Brachmann & Linnemann gegründet und entwickelte elektronische Konsumartikel wie Computer, Bildschirme und Fernseher. Ab Mitte der Neunziger erreichte man vor allem durch die Verkaufsaktionen beim Discounter Aldi große Gewinne und Bekanntheit, 1998 folgte der Börsengang. In den 2000ern war Medion als Sponsor in verschiedenen Sportarten zu sehen, etwa als Premiumpartner des FC Bayern München oder Hauptsponsor des Formel-1-Teams Force India mit dem deutschen Fahrer Adrian Sutil. Medion konnte das Discounter-Label mittlerweile abschütteln und beliefert auch die großen Ketten wie Media Markt, Karstadt und Real. 2011 wurde das deutsche Unternehmen vom chinesischen Elektronikkonzern Lenovo für 629 Millionen Euro übernommen, seit 2015 bietet Medion gemeinsam mit Napster den Musik-Streamingdienst Aldi Life Musik an, 2016 folgte der E-Book-Service Aldi Life eBooks.