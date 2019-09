PS4 PSVita

Catherine - Full Body ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Schäfchen zählen. Wortwörtlich.

Rin in die Geschichte

Eine Beziehung will gepflegt werden. Und sei es nur per Sms.

2.000-Teile-Puzzle

Die Blöcke müssen geschoben und gezogen werden, um nach oben zu kommen.

Fazit

Spielbares Anime für PS4

Einzelspieler mit einigen Mehrspieler-Puzzles

Für Erwachsene und Fans

Erhältlich seit dem 3.9.2019

59,99 Euro

In einem Satz: Vincent kriegt einen hoch wenn er an Mädchen denkt...

ist ein Remaster des Spielsaus dem Jahr 2011. Damals beschrieb Florian Pfeffer das Spiel als "ihr müsst, nur mit Unterhose und Kopfkissen bewaffnet, eine Wand aus Blöcken hinaufklettern und dabei mutierten Kleinkindern und Typen auf fliegenden Sesseln ausweichen sowie Schafe zu Hackfleisch verarbeiten.", um dann aber zu sagen: "Ein Haufen liebevoller Kleinigkeiten macht das Spiel zu etwas ganz Besonderem – seien es die Shakespeare- oder Heine-Zitate im Ladebildschirm, die Halleluja-Engelschöre, wenn ihr einen Level geschafft habt oder einfach nur die Tatsache, dass ihr die Blöcke viel schneller erklimmen könnt, wenn ihr euch zuvor an der Bar ordentlich einen hinter die Binde gekippt habt."Zur Story wäre damit alles gesagt, die Neuerungen, die in diesem Remaster geboten werden, entnehmt ihr dieser News von Denis Michel . Stellt sich nun die Frage, was denn in diesem Check noch geschrieben werden kann? Nun ja, zum Beispiel, dass das Spiel auch jemandem Spaß machen könnte, der mit spielbaren Animes nicht viel anfangen kann. Die Story saugt einen irgendwie ein, sodass wir immer noch das nächste Puzzle lösen, um eine weitere Cutscene auszulösen. Vincent wächst uns mit der Zeit schon etwas ans Herz. Man leidet und hadert mit ihm und tut sich mit jeder Entscheidung schwer.Spätestens wenn Rin, der neue Charakter, die Bühne betritt, ist das Chaos perfekt. Rin ist Vincents neue Nachbarin und Pianistin der Bar Stray Sheep. Sie leidet unter Gedächtnisverlust und kann sich daher nicht mehr erinnern, wer sie ist und wo sie her kommt. Die beiden treffen sich das erste Mal unter kuriosen Umständen, als Rin auf der Flucht vor Verfolgern in Vincent rein rennt. Solltet ihr auf eine Beziehung mit ihr aus sein, müsst ihr euch schon ordentlich ins Zeug legen, da Rin eher kühl auf eure Annäherungsversuche reagiert. Rin bringt zudem 20 brandneue Zwischensequenzen mit, die irgendwann in einem von drei neuen Enden münden.Sobald wir zur Ruhe kommen, beginnt das eigentliche Spiel. Die Puzzles sind richtig knackig, solltet ihr nicht die leichteste Stufe wählen, auf der ihr nicht sterben könnt. Alles geschieht unter gehörigem Zeitdruck und jeder Zug will gut überlegt sein. Solltet ihr das Spiel bereits kennen oder durch haben, gibt es nun einen Remix-Modus, der die Puzzle verändert darstellt und so Spielern mit gutem Gedächtnis auf eine erneute Probe stellt. Wenn ihr gar nicht vorankommt oder Herausforderungen euch langweilen, könnt ihr die Rätsel auch simulieren und einfach weiter der Story um Vincent und seinen Damen folgen.Erwähnt werden sollte noch, dass Publisher Atlus das Spiel komplett neu, aber mit dem Original-Script, vertont hat. Dabei kommen alle damaligen Sprecher wieder zum Einsatz, sodass sich für Kenner nichts ändert. Solltet ihr das Spiel mal ausschalten und entspannen wollen, dann lauscht einfach dem Soundtrack. Der ist nämlich phantastisch. Grafisch läuft das Spiel nun auf der-Engine, sodass ihr auch hier eine deutliche Verbesserung erfahrt.Wer Catherine schon kennt, der kann ohne Bedenken erneut zugreifen. Vieles ist gleich, aber doch genug neu, um einen Kauf zu rechtfertigen. Solltet ihr Anime- und Japanfan sein, kennt das Spiel aber auch nicht, schlagt zu. Mögt ihr Puzzles, egal welches Setting? Schlagt zu. Solltet ihr keines der Dinge mögen, lasst die Finger von dem Spiel.