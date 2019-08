GC19: Interaktiver Thriller Erica erschienen + Launch Trailer

PS4

Entwickler FlavourWorks und Publisher Sony Interactive Entertainment haben pünktlich zur gamescom 2019, nämlich ziemlich genau am Abend der Opening Night Live Show den interaktiven Thriller Erica veröffentlicht. Begleitet wurde der Launch mit einem entsprechenden Trailer, den ihr euch unterhalb der News anschauen könnt. Das 1:48 Minuten lange Video zeigt euch die PS4-exklusive Version des Spiels, oder sollte man lieber interaktiven Films sagen? Laut dem Entwickler soll jedenfalls der Grad der Interaktion und die direkte Einflussnahme auf die Handlung mitsamt aller Konsequenzen und unterschiedlichen Entscheidungen im Spielverlauf bislang alles Dagewesene in den Schatten stellen.

Bereits der Trailer zeigt einige Szenen, die über das hinaus gehen, was bisher an Einflussmöglichkeiten in interaktiven Movies geboten wurde. Auch soll es zahlreiche alternative Enden geben. Im Thriller geht es um die Vergangenheit der namensgebenden Protagonistin Erica und dem mysteriösen Mord an ihrem Vater. Spannende Ereignisse, interessante Charaktere und packende Rätsel sollen die Live-Action-Story bereichern. Erica ist aktuell für 9,99 Euro zu haben, der Download wiegt 40 GB.