GC19: RPG Paranoia - Happiness is Mandatory erscheint am 3.10. // Dev-Diary

PC XOne PS4

Paranoia - Happiness is Mandatory ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Gruppen-RPG Paranoia - Happiness is Mandatory wurde von Bigben Interactive vor etwa vier Monaten für PC und Konsolen angekündigt. Nun hat der Publisher zur Gamescom 2019 weitere Details zur künftigen Verfügbarkeit bekanntgegeben: Für den PC wird der Titel in digitaler Form bereits am 3. Oktober erscheinen. Die Versionen für Playstation 4 und Xbox One werden zu einem späteren und noch nicht näher definierten Zeitpunkt erfolgen.

Das Rollenspiel Paranoia - Happiness is Mandatory basiert auf dem Pen-and-Paper-RPG Paranoia, das Anfang der 1980er Jahren von Greg Costikyan, Dan Gelber und Eric Goldberg erdacht wurde. Die Hauptkulisse für beide Spiele ist die, von einer KI namens "Der Computer" verwaltete, futuristische Stadt Alpha Complex. "Der Computer" hat als Ziel, eine perfekte Welt herzustellen, beziehungsweise diese zu erhalten. Als Spieler erhaltet ihr von ihm eure Aufgaben, die oftmals unverständlich, widersprüchlich oder offensichtlich tödlich sind wenn ihr sie ausführt. Nebenmissionen, die ihr zusätzlich annehmen könnt, bringen euch mit ihrer Zielsetzung oftmals in Konflikte mit der von "Computer" erteilten Hauptmission. Glücklicherweise besitzt jede Spielfigur sechs Klone, die im Bedarfsfall den bei der Erfüllung seines Auftrags unglücklich dahingeschiedenen Charakter ersetzen. Ihr bekommt auch noch mehr Replikate, wenn ihr euch mit dem "Computer" gut stellt ...

Eingebettet in viele Gameplay-Szenen lassen euch die irischen Entwickler von Black Shamrock im frisch veröffentlichten Entwicklertagebuch auch ein wenig hinter die Kulissen schauen. Dass man bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf den abgedrehten Humor des Spiels hatte, berichtet zum Beispiel Game-Director Phil O'Connor:

Wenn du ein Table-Top-Rollenspiel in ein Videospiel überführst, im besonderen wenn die Vorlage aus den 1980ern stammt, musst du es auch auf den aktuellen Stand bringen und modernisieren. Du kannst nicht dieselben alten Witze verwenden.

Des Weiteren kommen auch noch die Autoren Barry Keating und Gareth Hanrahan (Buchautor im Paranoia-Universum), Lead-Level-Designer Lucas Maupin sowie Game-Designer Rafael Camisa Nova zu Wort.