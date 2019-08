Decay of Logos: Action-RPG im Launch-Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Der Publisher Rising Star Games hat den Launch-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel Decay of Logos von Amplify Creations veröffentlicht. In dem bald erscheinenden Titel schlüpft ihr in die Rolle der jungen Abenteurerin Ada, deren Dorf von den purpurroten Rittern mit dem königlichen Wappen niedergebrannt wurde. Ada sinnt nach Rache und macht sich gemeinsam mit ihrem treuen Elchbegleiter auf, um die Schuldigen hinter dem Angriff zu finden.

Die Entwickler versprechen eine lebendige Fantasy-Welt, in der ihr eine Reise voller Rätsel, Gefahren und Verrat erlebt, die durch mysteriöse Ruinen und uralte, vergessene Dungeons führt, in denen zahlreiche Feinde, aber auch sagenhafte Schätze auf wagemutige Abenteurer warten.

Decay of Logos wird schon in der kommenden Woche, am 27. August, für die PS4 erscheinen. Zweite Tage später, am 28. August, folgt dann auch ein Release für die Nintendo Switch, während die PC- und Xbox-One-Spieler sich am 30. August ins Abenteuer stürzen können.