Uncharted - Der Film: Regisseur verlässt das Projekt

Die geplante Verfilmung von Uncharted muss einen weiteren Wechsel auf dem Regie-Stuhl verkraften, denn wie das Hollywood-Filmportal Deadline berichtet, hat Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), der zuletzt Shawn Levy (Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal) als Regisseur ersetzte, das Projekt inzwischen wieder verlassen. Dem Bericht zufolge versucht Sony Pictures aktuell einen passenden Ersatz für ihn zu finden. Bis Ende des Sommers will man einen neuen Filmemacher für den Film verkünden. Tom Holland (Spider-Man - Far from Home, Avengers - Endgame) ist nach wie vor als Darsteller des jungen Nathan Drake involviert.

Die Verfilmung von Uncharted soll das erste Projekt werden, das Sony über Playstation Productions ausstrahlt. Dabei handelt es sich um eine im Mai 2018 angekündigte Abteilung von Sony Interactive Entertainment, die sich auf Umsetzungen von Videospielen aus dem Portfolio des japanischen Hersteller in Form von Filmen und TV-Serien fokussiert.