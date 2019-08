GC19: Shenmue 3 angespielt - Relikt aus längst vergangener Zeit

PC PS4

Auf der gamescom konnten wir einen Abschnitt in Yu Suzukis Action-Adventure-Sequel spielen. Serienfans dürften das Spiel lieben, viele andere hingegen als Relikt einer längst vergessenen Zeit erleben.

Ziemlich genau 18 Jahre wird der Europa-Release vonzurückliegen, wenn der Nachfolger endgültig das Licht der Welt erblickt.setzt dabei die Handlung der beiden zunächst nur für Segas Dreamcast veröffentlichte Teile der storylastigen Serie von Action-Adventures fort. In der Messedemo beginne ich unmittelbar nach dem Prolog. Kampfkünstler Ryo Hazuki ist also bereits am Schauplatz in China angekommen, wo er den Mörder seines Vaters stellen will.Etwas holprig sind die live berechneten Zwischensequenzen integriert, da es keinen fließenden Übergang gibt. Da weckt bei mir Erinnerungen an Spiele, die vor 20 Jahren oder mehr erschienen sind. Aber nicht nur das, auch die Grafik selbst wirkt allenfalls in Teilen wie die eines Spiels aus dem Jahr 2019. Vielmehr wirkt Shenmue 3 in Bezug darauf wie eine ganz ordentlich umgesetzte Remastered-Version, bei der in angemessenem Maße höher aufgelöste Texturen die alten Varianten ersetzen und die höhere Auflösung rechtfertigen. Das stört die Atmosphäre allerdings für mich letztlich nicht, genauso wie die Charaktermodelle, die bei Mimik und Gestik recht hölzern wirken.In der Demo selbst ist mein Spielraum auf ein kleines Dorf begrenzt, in dem ich einen Mann mit einer Narbe im Gesicht suche. Nur dieser Schausteller kann mir den Aufenthaltsort der eigentlichen Zielperson verraten. Er will sie mir aber nur geben, wenn ich ihn im Faustkampf besiege. Ich haue den Typ im ersten Versuch also erst mal um, was gleichzeitig das Ende der Demo darstellt. Also starte ich den Spielabschnitt neu und nehme noch mal alles mit, was ich mitnehmen kann. Jeden NPC spreche ich an, die mir teilweise lustige Geschichten erzählen, darunter eine ältere Dame, die am Herd steht und über ihren Mann ablästert.Anders als beim ersten Versuch gehe ich auch im Kloster trainieren, absolviere also Minispielchen, um die Fertigkeitenstufen von Ryu auf ein höheres Level zu bringen. So verbessere ich etwa den One-Inch-Punch oder auch meine Haltung. So simpel die Minigames auch sein mögen, machen sie mir Spaß und ich starte so ziemlich jedes davon locker dreimal hintereinander. Ich kann mich im Kloster auch mit einem Sparing-Partner in den Ring stellen und mich dabei an kleinen Quick-Time-Events probieren, die Ryu ebenfalls verbessern. Oder ich haue einen Mönch nach dem anderen Weg, was mir keinen Fortschritt bringt, dafür aber die Genugtuung, selbst die stärksten von ihnen auf die Bretter geschickt zu haben.Im Prinzip drücke ich bloß ein wenig auf den Tasten rum und löse damit bestimmte Spezialmanöver aus, die Namen tragen, wie sich in Tigerkralle, oder wie dieser Film mitnoch hieß, wie man sie sich wohl nur mit ausreichend Sake in den Venen ausdenken kann. Aber bei den bisherigen Kämpfen reicht es eigentlich, irgendwas zu drücken und rechtzeitig per Block Attacken des Gegners praktisch unschädlich zu machen. Etwas anspruchsvoller dürfte das System mit der Zeit gewiss werden, sobald weitere Moves erlernt werden können.Ansonsten probiere ich im Dorf ein bisschen Geld einzunehmen, werfe auf Nagelparcours Kugeln von oben rein und wette darauf, damit ins richtige Kästchen zu treffen. Der Einsatz pro Kugel ist eher gering, die Geldausbeute bei einem Treffer hoch. Geld verdienen kann ich aber auch bei einem Ladenbesitzer, für den ich Holz hacken soll. Spätestens dort kommt ein Retro-Feeling auf, das jüngeren Spielern womöglich ziemlich billig erscheinen dürfte. Ryu dreht sich wie ein Roboter von links nach rechts und ich muss im richtigen Moment zum Axthieb ausholen, um den Scheit möglichst perfekt in der Mitte zu zerschlagen. Puh, wenn sich das jemand in einem Spiel trauen würde, der nichtoderheißt, der wäre womöglich spätestens in dieser Szene wohl dezent entgeistert.Trotzdem Shenmue 3 aber spielmechanisch, bei Präsentation und Inszenierung in der Demo ziemlich angestaubt wirkt, kommt eine stimmungsvolle Atmosphäre auf, gerade auch aufgrund der schönen Hintergrundmusik. Für Shenmue-Fans wird es gewiss ein Fest werden, wenn, ja wenn denn am Ende erzählerisch das herauskommt, was sie von Yu Suzuki erhoffen. Im November wissen wir alle mehr.Autor: Benjamin Braun