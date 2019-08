Nintendo: Weitere Direct-Episode mit diversen Ankündigungen in Kürze?

Switch

Nintendo wird möglicherweise in Kürze eine weitere Direct-Episode streamen, bei der diverse Ankündigungen erwartet werden. Grund für die Annahme liefert die interne Datenbank der weltweiten Videospiel-Handelskette Gamestop, in der jüngst eine neue Liste der SKUs für die Nintendo Switch, die von dem Nutzer Sabi entdeckt und auf Twitter veröffentlicht wurde.

Die SKUs (Stock Keeping Unit) sind Platzhalter-Einträge für kommende Produkte, in diesem Fall, Videospiele. Sabi ist der gleiche Nutzer, der bereits im Vorfeld der diesjährigen E3 mehr als 20 neue Spiele für Nintendos Hybridkonsole andeutete. Die gamescom bot zwar schon einige Ankündigungen, dabei handelte es sich aber überwiegend um bereits bekannte Titel. Die neue Liste umfasst zahlreiche, noch nicht namentlich genannten Spiele. Wie viele davon komplett neue und wie viele nur Portierungen sind, geht aus den Einträgen nicht hervor.

Sollte Sabi recht behalten, könnte das Auftauchen der Einträge in der Datenbank von Gamestop bedeuten, dass eine neue Direct-Episode nicht mehr weit entfernt ist. Die jüngste Episode ist zwar noch nicht so lange her, bei dieser standen allerdings ausschließlich Nindies im Fokus. Die letzte „richtige“ Direct-Folge wurde noch vor der E3 2019 ausgestrahlt.

Auf 4Chan wurde derweil von einer anonymen Quelle ein Hinweis auf die Ausstrahlung der Direct-Folge zwischen dem 15. und 21. September 2019 gepostet. Demnach soll uns ein Update zur Entwicklung von Prime 4, ein neues Mario Sports, neues Gameplay zu The Outer Worlds (zum Preview), ein neues Labo-Set, Super Mario Odyssey 2 und diverse Details zu Bayonetta 3, inklusive dem Veröffentlichungstermin, erwarten. Ob das alles stimmt, lässt sich aktuell nicht wirklich überprüfen. Sobald Nintendo etwas offiziell ankündigt, erfahrt ihr es auch bei uns.