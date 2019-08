Xbox Game Pass: Microsoft würde den Dienst gerne auf alle Plattformen bringen

XOne

Der Redmonder Entwickler und Publisher Microsoft würde seinen kostenpflichtigen Abo-Service Xbox Game Pass gerne auf alle aktuelle Plattformen bringen. Dies hat Ben Decker, Head of Gaming Services des Unternehmens, in einem Interview mit Games Reactor verraten. Im Verlauf des Gesprächs auf das Thema angesprochen und gefragt, welche Zukunft sich Microsoft für seinen Abo-Dienst „in einer perfekten Welt“ wünschen würde, antwortete Decker:

Wir möchten Game Pass letztendlich auf allen Plattformen sehen und ich denke, das ist das langfristige Ziel. Wir haben aktuell keine konkreten Pläne, aber wir würden gerne sehen, dass der Game Pass wirklich überall zur Verfügung steht.

Ob Nintendo und Sony Interesse an dem Game Pass auf ihren Plattformen haben, muss sich zeigen. Gerüchte, dass der Abo-Dienst auf die Switch kommt, gab es bereits im März dieses Jahres. Damals hieß es aber, dass diese Pläne noch in weiter Ferne lägen. Was Sony angeht, so hat sich der Hersteller auch lange gegen den EA Access von Electronic Arts gesträubt, doch letzten Endes landete der Service auf der PS4. Microsoft und Sony arbeiten zudem seit der Ankündigung von Google Stadia an Game- und Cloud-Streaming zusammen. Der Gedanke, dass Sony auch den Xbox Game Pass für die PS4 zulassen könnte, ist also gar nicht so abwegig.