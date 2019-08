PS4

Natürlich ist in dieser Woche schwer an der Gamescom vorbeizukommen. So verriet Hideo Kojima in einem Interview ein paar Details zu Death Stranding (sehr wenige) und sich (umso mehr), während Jörg Langer 2012 noch das Siechtum der Messen prophezeihte und 3Sat der Gamescom 2017 eine eigene Doku widmete. Als Messe-Kontrastprogramm dienen ein Liebesbrief an Sierra, ein Beitrag zu Speedrunnern und ein äußerst surrealer Text zu... tja, lest selbst.

Death Stranding: Hideo Kojima im Interview

4players.de am 22.8.2019

Die Spiele-Webseite 4players.de hatte das Glück, Hideo Kojima für eines seiner seltenen Interviews abzufangen. Dort erfahren wir, dass Death Stranding, von dem keine drei Monate vor Erscheinen noch immer nicht wirklich viel bekannt ist, ein neues Genre begründen soll und „dass die Leute über die Welt nachdenken, wenn sie das Spiel gespielt haben und nicht nur über das Spielerlebnis an sich.“ In dieser Fragerunde erfahrt ihr zudem, warum Kojima kein Filmregisseur geworden ist und auf Spieler-Feedback während der Produktion verzichtet, warum er auf Open-World setzt und was mit Death Stranding nach dem Release geplant ist.

A Love Letter (Mostly) To The Adventure Games Of Sierra On-Line

nygamecritics.com am 6.8.2019, von Connor Carson

„Ich war völlig begeistert von dem Grafik-Abenteuer, das auf dem klobigen Macintosh-Monitor unserer Familie erschien. So sehr, dass ich meine Kindheit vergaß und jeden Sierra-Titel in unserem Haus verschlang (und es gab viele).“ Manchmal gibt es diese Texte, die nicht nur wahnsinnig gut und lebendig geschrieben sind, sondern einem auch noch thematisch aus der Seele sprechen. Dieser Liebesbrief an die frühen Adventures von Sierra On-Line ist für mich so einer. „Diese Spiele waren meine langjährigen Begleiter und eine ständige Quelle des Trostes an den wichtigsten Punkten meines Lebens. Als es so aussah, als hätten mich zeitgenössische Spiele völlig verlassen, kehrte ich in das Königreich Daventry zurück und stellte die Maske der Ewigkeit wieder her.“

Speedrunner: Der letzte Gegner ist die Zeit

deutschlandfunk.de am 3.8.2019, von Friedemann Brenneis

„Der Norweger Torje Amundsen hat das Computerspiel Zelda - Ocarina of Time in 17 Minuten beendet – ein Durchschnittsgamer braucht dafür um die dreißig Stunden.“ Speedrunning ist zumindest auf YouTube und Twitch mittlerweile zu einer eigenen Sportart geworden. Wo es nichts Neues mehr zu entdecken gibt, werden Rekorde aufgestellt. Der Deutschlandfunk mag in diesem Beitrag keine unbekannten Geheimnisse lüften, aber wissenswerte Hintergrundfakten zum Phänomen Speedrun liefern. Und allein die Absatz-Überschrift „Der normale Spieler läuft, Speedrunner schweben rückwärts“ macht diesen Test lesenswert. Wie immer beim öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk gibt es den Beitrag auch als Podcast zum Anhören.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Das Siechtum der Spielemessen“

gamersglobal.de am 14.6.2012, von Jörg Langer

Immer, wenn Jörg Langer von früher erzählt (sofern er sich noch erinnern kann), wird es für den Leser mit Spielemagazin-Lesekompetenz der Neunziger interessant. Ein Rundumschlag über die ersten Spielemessen, auf denen er sich zu Zeiten von PC Player und GameStar herumtrieb, führt ihn zu folgender gewagter Prognose: „2012 als Anfang vom Ende der Gamescom – zumindest in Köln – halte ich für durchaus denkbar. Mittlerweile haben drei Spiele-Unternehmen bekanntgegeben, nicht teilzunehmen, ein viertes zierte sich bis zuletzt.“ Da es sich bei diesen Unternehmen um Nintendo, THQ, Sega und Sony handelte, war seine Sorge nicht ganz unbegründet. Wie gut, dass sich in den kommenden Jahren dann doch alles zum Positiven gewendet hat und Jörg mit seiner Meinung ebenso falsch lag wie bei Ultima 8 und Ultima 9.

Fundstück: „Unreal“

videospielgeschichten.de am 17.8.2019, von Ferdinand Müller

Ein äußerst merkwürdiger Beitrag findet sich neuerdings auf dem Blog der videospielgeschichten.de. Anders, als es der Titel suggerieren lässt, geht es nicht um Epics Ego-Shooter aus dem Jahr 1998, sondern um... ja, was eigentlich? Harry Potter, Landschaftsfotografien, Claude Monet und Zelda - Breath Of The Wild werden hier zu einem nicht unrealen, sondern surrealen Text vereint, der mit offenen Fragen endet. Erst das zweite oder dritte Durchlesen des reich bebilderten Beitrags bringt Licht ins Dunkel – und wird an dieser Stelle natürlich nicht gespoilert.

Im Video: „Gamescom – Das Spiel um Milliarden“

Habt ihr noch nicht genug vom Messegetümmel aus Köln? Oder steht ihr dem kapitalistischen Branchengetue kritisch gegenüber? Beide Seiten bedient diese halbstündige 3Sat-Dokumentation im Rahmen der Sendung Makro über die Gamescom und die deutsche, internationale und eSport-Spieleszene aus dem Jahr 2017.

