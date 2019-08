Hades: „Götter-Roguelike“ ab 10.12. im Steam-Early-Access // Jubiläums-Sale

PC

Im Dezember 2018 wurde Hades (in der Preview) von Supergiant Games angekündigt und stellte gleichzeitig seinerzeit einen der Launch-Titel des Epic Games Stores dar. Seit dem befindet sich das Roguelike, in dem ihr als Protagonist Zagreus versucht, sowohl eurem Vater als auch dem Reich der Toten zu entkommen, in der Early-Access-Phase.

Für jene unter euch, die Interesse am Titel haben, aber neben Steam keinen weiteren Client installieren möchten, gibt es nun gute Nachrichten: Das Entwicklerstudio hat bekanntgegeben, dass Hades ab dem 10. Dezember auf der Valve-Plattform erhältlich sein wird – ebenfalls vorerst als Early-Access-Fassung. Wie im Blog des Studios zu lesen ist, ist geplant, das fertige Spiel in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zu veröffentlichen.

Angegeben wird, dass die Early-Access-Version auf Steam – wie auch ihr Gegenstück im Epic Games Store – zahlreiche Inhalte bietet. So erwarten euch unter anderem vier Biome, sieben Bosskämpfe, sechs Waffen oder auch 28 für die Story relevante Charaktere sowie mehr als 20 Musikstücke. Hinzu kommen acht Götter, von denen jeder über zwölf Segen verfügt, die die (teils mächtigen) Fähigkeiten in Hades darstellen. Bislang wurden für das „Götter-Roguelike“ in regelmäßigen Abständen sechs größere Updates veröffentlicht, durch die stetig neue Inhalte hinzugefügt sowie Fehler behoben und Anpassungen an der Balance vorgenommen wurden.

Solltet ihr Hades bis zum 15. Oktober 2019 im Epic Store erwerben (oder das Spiel bereits besitzen), erhaltet ihr kostenfrei eine digitale Kopie des Soundtracks – siehe auch YouTube –, sobald das fertige Spiel freigegeben wurde. Falls ihr Interesse an anderen Supergiant-Titeln wie Bastion oder Pyre habt: Vor dem Hintergrund des 10jährigen Studio-Jubiläums läuft auf Steam bis zum 26. August ein entsprechender Sale mit Rabatten zwischen 70 und 80 Prozent, sodass zum Beispiel die „Supergiant Collection“ für 15,66 Euro statt 70,64 Euro erworben werden kann.