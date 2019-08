GC19: In Desperados 3 wird geschlichen, geballert oder manipuliert

PC XOne PS4

In Amerika zur Zeit des Alten Westens müsst ihr geschickt taktieren und eure Bande von Banditen mit taktischem Geschick anleiten. Dabei gibt es so einige Vorgehensweisen, die zum Erfolg führen.

Ganze 18 Jahre ist der Release von Spellbounds Echtzeittaktik-Spiel Desperados – Wanted Dead or Alive nun her, auch Desperados 2 ist bereits stattliche 13 Jahre alt. Umso größer war die Überraschung, als Desperados 3 auf der Gamescom 2018 angekündigt wurde. Entwickelt wird der neue Ableger von Mimimi, die mit Shadow Tactics – Blades of the Shogun bereits 2016 einen gelungenen Titel im Schleich-Strategie-Genre veröffentlicht haben. Auf der Gamescom 2019 haben mir die Entwickler nun zwei Missionen vorgespielt, eine davon sogar auf zwei Arten.

Zunächst bekam ich ein Szenario zu sehen, in dem die Voodoo-Zauberin Isabelle Moreau sich in einer durchaus misslichen Lage wiederfand. Eine Bande von Halunken hat sie gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt. Zum Glück beherrscht sie Blutmagie und im Zuge dessen Gedankenkontrolle, also hat sie einen der Haubentaucher dazu gebracht, einen Haufen Holzkisten auf seine Kameraden zu stoßen und sie so zu erledigen. Anschließend steuerte sie ihn noch bequem zu ihrer Zelle, sperrte sie auf und erschoss in seiner Haut einen weiteren Fiesling ein paar Meter weiter. Das bekam wiederrum der nächste Gegner mit und der arme Tropf musste sich dank akuter Bleivergiftung keine Sorgen mehr um Voodoo machen.

Während dieses Szenario bereits cool zeigte, was mit nur einem Charakter alles möglich ist, so zogen die Entwickler beim zweiten dann noch mehr Register. Cooper, der Boss der Bande, war hilflos auf einem Schiff gefangen und wurde von drei Schützen pausenlos ins Kreuzfeuer genommen. Isabelle, Hector und ein paar weitere Mitglieder der Gang konnten das natürlich nicht einfach so lassen und wollten ihn befreien.

Essentiell waren auch in diesem Szenario die Voodoo-Kräfte, besonders das Verbinden hat sich als extrem nützlich erwiesen. Darüber werden zwei Charaktere aneinandergekoppelt, stirbt der eine, dann stirbt auch der andere. Laut den Entwicklern sei es sogar möglich, einen Bewusstlosen mit einem noch aktiven Feind zu verbinden, ihn dann in den Fluss zu schmeißen, woraufhin beide ertrinken – einer im Wasser, der andere halt mitten auf dem Festland.

Zunächst wurde aber eine patrouillierende Wache per Gedankenkontrolle zu Hector geschickt, der sie ganz einfach mit seiner Axt hätte richten können. Aber weil der Spielende ein paar mehr Möglichkeiten demonstrieren wollte (oder einfach grausam ist) ließ er den Mexikaner eine Bärenfalle aufstellen, in die Isabelle den armen Tropf dann hineinsteuerte. Autsch! Ein weiterer Geselle bekam eine Kugel durch einen praktischerweise auf einem Felsvorsprung befindlichen Scharfschützen verpasst, blieben nur noch vier Gegner übrig: drei auf der Flussseite von Isabelle, einer auf Hectors.

Also koppelte Isabelle zwei Kerle aneinander und übernahm einen von ihnen per Gedankenkontrolle. Allerdings musste sie sich zunächst heilen, denn Blutmagie bedeutet Lebensverlust. Frisch gestärkt steuerte sie ihn hinter seinen Partner, der Cooper unter Beschuss hatte. Sein nicht mehr ganz bei Sinnen seiender Kamerad zog den Revolver, spannte den Hand und – plötzlich war das Spiel eingefroren. Nun ja, nicht ganz. In Desperados 3 dürft ihr per Knopfdruck einen Showdown starten, also das Spiel pausieren.

Das war in dieser Situation auch bitter nötig, denn die dritte Wache auf Isabelles Seite hatte den Verrat unter Freunden mitbekommen und war drauf und dran, Alarm auszulösen. Durch den eingefrorenen Zustand konnte der Vortragende nun aber in aller Seelenruhe den Scharfschützen anweisen, die Petze auszuschalten und dabei auch gleich noch mit Hectors abgesägter Flinte den Cooper beschießenden Kerl auf seiner Flussseite davon überzeugen, das Feuer einzustellen. Die Befehle waren gegeben, der Showdown wurde beendet – peng, peng, peng. Alle Wachen tot, Cooper war frei, Hurra!

Danach wurde der Spielstand neu geladen und es wurde noch ein etwas deftigerer Ansatz präsentiert. Denn die Banditen hatten nicht nur Gewehre und Revolver, auch eine Gatling Gun stand am Ufer herum. Warum sie die nicht nutzten, das weiß wohl keiner so genau. Neben ihr standen allerdings zwei Wachen, nichtsdestotrotz sprintete ehe ich mich versehen konnte Isabelle los, packte sich das stationäre Geschütz und es machte ein paar Sekunden lang einen ohrenbetäubenden Lärm – und dann war Ruhe. Aller Gangster tot, Cooper frei, Hurra!

Die zwei gezeigten Vorgehensweisen in Kombination mit dem großen Missionsgebiet haben mir gezeigt, dass Mimimi es sehr ernst meint mit Abwechslungsreichtum in Desperados 3. Ihr sollt fast immer mehrere Wege zum Ziel austüfteln und dabei die Fähigkeiten eurer Banditenmitglieder geschickt kombinieren können. Oder ihr ignoriert halt einfach einzelne Personen komplett. Nach der Präsentation bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass Fans der ersten beiden Spiele voll auf ihre Kosten kommen werden und auch Taktiker sollten die Wildwest-Taktik im Auge behalten.

Nebenbei bemerkt ist die Demo-Version zwar auf einem PC gelaufen, an diesen war aber ein PS4-Controller angeschlossen. Das HUD hat sehr gut ausgesehen, die Skill-Auswahl über Ring-Menüs macht auf mich einen nachvollziehbaren und auch nicht überladenen Eindruck. Die Konsolen-Fassungen sollten also ebenfalls sehr gut spielbar sein. Später in diesem Jahr wissen wir mehr.