No Man's Sky Beyond: Retail-Version mit allen Updates für PS4 angekündigt

PC XOne PS4

No Man's Sky ab 54,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

No Man's Sky ab 26,88 € bei Amazon.de kaufen.

Hello Games wird eine allumfassende Version von No Man's Sky im regulären Handel für die PS4 veröffentlichen. Wie der Studio-Gründer, Sean Murray, jüngst auf dem offiziellen Playstation Blog bekannt gab, wird diese Retail-Fassung für Sonys Konsole ab dem 11. September 2019 in den Händler-Regalen stehen. Die Disc-Version wird alle sechs bisher erschienenen Gratis-Updates, Foundations, Pathfinder, Atlas Rises, Next, The Abyss und Visions enthalten.

Beyond sei laut Murray das bisher größte und in gewisser Weise wichtigste Update des Studios. So wird mit dem Update nicht nur der Multiplayer des Spiels erheblich erweitert und die Kapazität für soziale Interaktionen stark erhöht, das komplette Spiel ist nun auch vollständig in VR spielbar. Die vielen neuen kleinen und großen Funktionen, sollen zusammen mit den beiden anderen Säulen das bilden, was die Entwickler als „No Man's Sky Version 2.0“ bezeichnen.

Beyond ist unser Versuch, alle Stränge von No Man's Sky in ein kohärenteres Ganzes zu bringen und die Details so zu füllen, dass, egal, wie euer Spielstil aussieht, egal, ob Newcomer oder Veteran, es eine sofort zugängliche und sinnvolle Welt ist. Es scheint nur passend, dass wir all diese drei Jahre an Updates bündeln, das Spiel remastern und auf einer glänzenden neuen Disc veröffentlichen.

Passend zum anstehenden Retail-Release hat Sony Interactive Entertainemnt auch das Cover der Handelsversion für die PS4 veröffentlicht, das auch den Hinweis auf den VR-Support enthält.