GC19: Nirgendwo skatet es sich entspannt wie in Session

PC XOne

Skateboards! Die Holzplanken mit Rollen standen in den Neunzigern stellvertretend für rebellierende Teenager. Session ist auf dem besten Weg dahin, den Sport so realitätsgetreu wie möglich umzusetzen.

Ich rede nicht lange drum herum, ja, ich mag Skateboarden und ja, ich habe richtig Bock auf Session von den creā-ture Studios. Denn wo Skate aufgehört hat will das Indie-Projekt erst anfangen, sprich: den Rollbrettsport in Videospielform zu gießen und zwar in einer Form, die so nah an einer Simulation ist, wie es mit einem Controller nur eben möglich ist. Zugute kommt der Softwareschmiede dabei, dass das Entwicklerteam nahezu nur aus Leuten besteht, die selbst in ihrer Freizeit rollen gehen.

An dem ungewöhnlichen, als Kenner des Sports aber definitiv nachvollziehbaren Steuerungsansatz, merkt man direkt: Session richtet sich nicht oder nur bedingt an Freunde der Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe. Per Knopfdruck ein Kickflip, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Auch einfach nur den rechten Stick zur Ausführung von Tricks zu verwenden, wie es die Skate-Serie von EA getan hat, ist den Entwicklern noch nicht genug.

Stattdessen steuert ihr pro Stick einen Fuß, gelenkt wird über die Schultertasten. Das braucht etwas Eingewöhnung und, ehrlich gesagt, auch Ahnung vom Skateboarden. Denn ein Ollie, ein einfacher Sprung, ist weit mehr, als nur ein Hüpfer. Das Brett muss mit dem hinteren Fuß nach unten geschnalzt („gepoppt“) werden, während der vordere Fuß mit leichter Zeitverzögerung über das Griptape, als das aufgeklebte Schmiergelpapier auf der Oberseite, nach oben fährt und so die Planke ich die Luft zieht. In Session müsst ihr also den einen Stick nach unten ziehen, den anderen nach oben schieben und das möglichst im korrekten Zeitabstand und zum richtigen Zeitpunkt.

Neben dem erhöhten Realismus hat dieses System aber noch einen Vorteil, wie ich in meiner Anspielsession (haha) gemerkt habe. Es fühlt sich unglaublich belohnend an, einen Trick endlich zu landen. Und wenn es nur ein Pop Shove-It einen Randstein hinauf ist. Sehr schön ist auch die Möglichkeit einzustellen, mit welchem Fuß ihr vorne fahrt. Denn abhängig von dieser Wahl fährt euer virtueller Skater in der Switch-Position (falscher Fuß vorne) etwas langsamer und unsicherer als wenn er korrekt auf dem Brett steht.

Doch abgesehen von dem Schwierigkeitsgrad habe ich noch eine Sache am ID@Xbox-Stand gemerkt. Session ist richtig gut, um einfach nur durch die Gegend zu rollen und ab und zu mal über eine Parkplatzschranke zu hüpfen. Denn einen großen Teil meiner Anspielzeit habe ich mich mit dem anwesenden Entwickler unterhalten und übers Skateboarden philosophiert. Währenddessen konnte ich mich freilich nicht darauf konzentrieren, einen Backside Lipslide eine 15-er Handrail hinunter zu machen. Also pushte ich einfach durch die Stadt, die mir viel glaubhafter erschien, als die aus den Skate-Teilen. Und das fühlte sich fast so gut an, wie in echt auf dem Brett zu stehen und einfach nur zu rollen.

Nun aber genug des Fachbegriffs-Bombardements. Wenn ihr Skateboard fahrt, jemals gefahren seid oder euch einfahc nur wirklich gut in dem Sport auskennt, dann ist Session genau euer Spiel. Habt ihr hingegen damit nichts am Hut oder seid nicht willens, euch in die durchaus knifflige Steuerung einzuarbeiten, dann lasst lieber die Finger davon. Denn wie mir der Entwickler sagte, soll es keinen Easy Mode oder ähnliches geben. Auch sollte erwähnt sein, dass die Technik noch verbesserungswürdig ist. An vielen Stellen mogelte sich das Brett doch wie von Zauberhand unter meine Füße, allerdings ist Session auch noch in einem sehr frühen Zustand.