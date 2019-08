XO19: Aaron Greenberg verspricht zahlreiche Überraschungen

Das Große Xbox-Event XO19 in London wird mit zahlreichen Überraschungen aufwarten. Dies hat Microsofts Marketing General Manager Aaron Greenberg in einem Interview mit Twinfinite versprochen. Dabei soll es Neuigkeiten sowohl von First-, als auch Third-Party-Studios geben. Laut Greenberg sei die E3 in Los Angeles traditionell eher ein Branchenevent, wohingegen XO sich wirklich auf die Fans und Spieler fokussiert, die mit Microsoft gemeinsam feiern wollen.

Das haben wir letztes Jahr beim XO Event in Mexico City gemacht, und das werden wir auch in diesem Jahr auf der XO19 in London machen. Wir werden eine Inside- und eine Live-Show haben. Es ist unsere größte Inside-Show des Jahres. Wir haben viele Überraschungen geplant. Wir haben eine Menge kommende Inhalte, sowohl von den Xbox Game Studios, als auch von unseren Third-Party-Partnern.

Laut Greenberg ist das Lineup für die Messe das größte, das Microsoft jemals im Herbst präsentierte. Die Besucher werden dabei nicht nur die Möglichkeit haben, Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen zu erfahren und einige Premieren zu sehen, sondern werden auch selbst an diversen Spielstationen Hand an bald erscheinende Titel anlegen können. Die XO19 wird im Zeitraum vom 14. bis 16. November dieses Jahres in der britischen Hauptstadt abgehalten.