GC19: Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 – Angaben zur Spielzeit

PC XOne PS4

Florian Schwarzer, der Produkt-Manager von Paradox Interactive, hat in einem Interview mit den Kollegen von PC Games N über das kommende Rollenspiel Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (Preview) von Hardsuit Labs gesprochen und dabei auch Angaben zur Spielzeit gemacht. Die Kampagne des Spiels wird demnach rund 30 Stunden in Anspruch nehmen, vorausgesetzt ihr seid jemand, der nicht durch die Geschichte hetzt, sondern sich auch mal Zeit nimmt und die Welt erkundet. Für „leidenschaftliche Sammler“, die jeden Aspekt des Spiels erleben und alles Entdecken und Sammeln wollen, wird die Kampagne noch länger dauern.

Darüber hinaus merkte Schwarzer an, dass die Fans den Titel wahrscheinlich sowieso nicht nur einmal durchzocken werden. „Wir erwarten, dass jede Menge Leute das Spiel nicht nur einmal durchspielen, sondern es stattdessen in einer Konfiguration spielen und dann verschiedene Hintergründe und einen anderen Plan auswählen und gleich wieder einsteigen werden.“

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ist der lang erwartete Nachfolger zum viel gelobten Vorgänger Vampire the Masquerade - Bloodlines aus dem Jahre 2003, das unter den Fans immer noch als eines der besten RPGs gilt. Das erste Bloodlines ist wiederum eine indirekte Fortsetzung von Vampire the Masquerade - Redemption, das im Jahre 2000 erschien. Bloodlines 2 soll im ersten Quartal nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.