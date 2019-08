GC19: Polen überfallen, Norwegen erobert. Wo? In Panzer Corps 2

PC

Deutsche Panzer erobern europäische Städte: Historisch Sensiblen rollen sich bei diesen Worten die Fußnägel hoch, doch Panzer Corps 2 zelebriert den Zweiten Weltkrieg wieder „nur“ rein strategisch.

Um es mal von der kritischen Seite zu betrachten. Der Nachfolger zu Panzer Corps, dem eine Million mal verkauften dreisten Klon von Panzer General, ist seinerseits ein dreister Klon des ersten Teils. Wie gut, dass das ein wirklich gutes Rundentaktikspiel war und daran grundsätzlich überhaupt nichts auszusetzen ist. Allerdings fiel es mir bei meinem Besuch von Slitherine auf der Gamescom entsprechend schwer, nennenswerte Neuerungen bei Panzer Corps 2 festzustellen. Klar, die Grafik ist noch mal schöner geworden, aber sonst?

Na, die Schlachtfelder sind (noch) größer geworden. So zumindest mein Eindruck, der mir auch bestätigt wird. Und einige Spielmechaniken haben sich sachte geändert, vor allem, wie Flugzeuge funktionieren. Während diese in Panzer General und Panzer Corps quasi wie normale Einheiten „über“ den anderen standen und alle paar Runden mal auf einen Flugplatz gezogen werden mussten, damit ihnen der Treibstoff nicht ausgeht, haben sie nun einen Radius. Innerhalb dieses Radius‘ kann ich sie beliebig platzieren und angreifen oder bomben lassen. Dann bleiben sie stehen, damit der Gegner sie in seinem Zug angreifen kann, wenn er dazu fähig und willens ist, und zu Beginn meines nächsten Zugs fliegen sie automatisch zum Flughafen zurück, von dem sie kamen. Ich kann sie dann sofort neu einsetzen. Was passiert, wenn der Flughafen zwischendrin vom Gegner erobet wird, konnte ich nicht ausprobieren.

Wie vor Jahrzehnten bei SSI spielt man die deutsche Wehrmacht auf ihrem Eroberungszug durch Europa, Nordafrika und Russland, beginnend mit dem Überfall auf Polen. Wobei, kleine Neuerung, ich gleich mal wählen darf, ob ich in Nord- oder Südpolen angreife, dementsprechend spiele ich eine andere von zwei Maps. Solche Wahlmöglichkeiten soll es häufiger geben, außerdem habe ich teils Optionen bei den Aufstellungszonen, also wenn die Map schon geladen ist: Greife ich Norwegen von Süden her an oder (auch) von Westen? Drittens wird die Kampagne wieder verzweigen, je nach meinen Leistungen. Sowohl in Nordafrika als auch in Russland ist übrigens ein Sieg der deutschen Seite möglich.

Es soll mehr als 100 Maps geben, DLC mit weiteren Kampagnen sind bereits fest geplant. Dazu kommen hunderte von Kampfeinheiten mit je 18 Kampfwerten (also etwa Verteidigung gegen bestimmte Angriffstypen), wobei auch unterschiedliche Versionen desselben Panzertyps als eigene Einheit zählen.

Ich wage mal die wenig prophetische Prognose, dass jeder, der schon das Original mochte, von Panzer Corps 2 ziemlich begeistert sein wird. Ob erklärten Panzer-Corps-Fans (die womöglich sämtliche Zusatzkampagnen nachgekauft haben) die Änderungen ausreichend groß sein werden, kann ich nicht beurteilen. Aber „Mehr vom Gleichen in schöner“ ist ja nicht unbedingt immer das Schlechteste.