Streets of Rage 4: Neues Gameplay im Video

PC Switch XOne PS4

Zur kommenden Fortsetzung der Kult-Beat-'em-up-Spielserie Streets of Rage 4 von Lizardcube wurde auf dem YouTube-Kanal von IGN.com ein neues Video veröffentlicht, das euch rund sieben Minuten Gameplay mit den beiden Charakteren Cherry und Axel präsentiert.

Am bekannten Spielprinzip hat sich nicht viel geändert. Mit Hilfe von Schlägen, Fußtritten, Kniestößen und Kopfnüssen prügelt ihr euch wahlweise alleine oder im Koop in gewohnter Manier durch die zweidimensionalen Straßen, Küchen und Dojos und haut wohlbeleibte Ganoven, flinke Muay-Thai- und Karate-Kämpfer, Giftbomben werfende Punkgirls, Goldkettchen tragende Gangsterrapper und andere Gegner zu Brei. Wie gewohnt lassen sich verschiedene Gegenstände und Waffen aufheben und als Schlag- oder Wurfwaffe verwenden, darunter Hackebeile, Messer, Katanas und mehr. Am Ende jeder Stage wartet zudem ein Boss-Gegner mit speziellen Fähigkeiten. Streets of Rage 4 soll im Laufe des kommenden Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Einen Termin gibt es bisher noch nicht.