GC19: XIII angeschaut -- gutes Remake oder lauer Neuaufguss?

PC Switch XOne PS4 MacOS

Cel-Shading ist wieder in! Mit seinem Remake des Comic-Shooters von 2003 will Anuman Interactive einen Hit landen. Erste Eindrücke, ob das funktionieren könnte, haben wir von der gamescom mitgebracht.

Manchmal hat es seine Vorteile, schon was älter zu sein. Nein, ich meine nicht das Stöhnen beim Aufstehen vom Sofa, das bei mir noch nicht zu beobachten ist. Aber man muss schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, um 2003 den Ubisoft-Shootergespielt zu haben. Die Comic-Adaption war seinerzeit mit Cel-Shading-Grafik außergewöhnlich -- und mit angeblich rund 2,5 Millionen weltweit verkaufter Einheiten muss man von einem Erfolg sprechen. Anuman Interactive, der Inhaber der Rechte an der Comic-Reihe, würde mit seinem Remake auch gerne einen solchen Erfolg feiern und lässt vom bislang nicht allzu bekannte Entwickler Playmagic ein Remake entwickeln.Auf der gamescom konnte ich bei Anuman Interactives deutschem Publishing-Partner Astragon erstmals Eindrücke vom eigentlichen Spiel machen. Versprechen gibt es während der Präsentation so einige. Neue Charaktermodelle, ein komplettes Redesign der 34 Levels oder eine komplett neu entwickelte KI sind nur einige davon. Frische aktive und passive Skills soll eben darüber hinaus geben. Viel von Letzterem war noch nicht zu sehen. Auch die neue, im Original nicht enthaltene Sprintfunktion kam in den Gameplay-Clips nicht zum Einsatz.Was ich gesehen habe unterstreicht, dass vor allem vieles beim Alten bleibt. Es gibt keine neue Waffen, und dass die bislang gesehenen etwas anders ausschauen, macht nun keinen großen Unterschied. Die Levels sehen aber architektonisch allem Anschein nach deutlich anders aus, ein paar zusätzliche Graffiti sollen das Remake zusätzlich von der Grafik des Originals abheben. Viel stärker als die Unterschiede fallen mir aber die Gemeinsamkeiten ein, etwa das Wegwerfen der abgebrochenen Stuhllehne, nachdem XIII damit einem Gegner den Schädel eingeschlagen hat. Auch bei den Bild-in-Bild-Einblendungen, wenn Gegner sich XIII nähern oder bei einem Treffer das Zeitliche segnen, wirken extrem ähnlich. Soweit mich meine Erinnerung nicht trügt aber eher schwächer aus, als im Original. An der Verwendung der Unity-3D-Engine, die anstelle der Unreal-Engine des Originals genutzt wird, dürfte das eher nicht liegen.Ich finde es an sich ja sehr löblich, wenn Entwickler bereits Spielszenen zeigen, auch wenn die noch nicht alles zeigen, während andere sie vorschnell als unvorzeigbar unter Verschluss halten. Da das Spiel ursprünglich jedoch bereits im November erscheinen sollte ist es schon schwach, was Playmagic bislang vorzuweisen hat. Was auch immer da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht, woher ich die Zuversicht nehmen soll, dass am Ende ein gutes Spiel dabei herauskommen könnte. Erfahren werden wir es irgendwann, einen Termin nennt Anuman Interactive, unter dessen Spielelabel Microids der Titel erscheinen soll, aktuell jedenfalls keinen mehr.Mein Eindruck von den Spielszenen war abseits der bislang nur rudimentär integrierten KI keineswegs mies, nur gut war er auch nicht. Das einzig richtig positive, was ich aus der Präsentation mitgenommen habe ist, dass auch das Remake eine vollständige deutschsprachige Lokalisation erhalten soll -- und zwar eine komplett neue, als nicht die mit Schauspielerals XIII. Auf mehr Details dazu, zum Spiel allgemein und vor allem wichtige eigene Spieleindrücke werde ich wohl noch einige Zeit warten müssen. Ich bin gespannt, ob meine Sorgen am Ende berechtigt waren oder erfreut über einen gelungenen Cel-Shading-Shooter aufatmen kann.Autor: Benjamin Braun