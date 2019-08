GC19: Mal wieder Mount & Blade 2 angespielt, Feldherrn-Spaß gehabt

PC XOne PS4

Eine unendliche Geschichte könnte man Mount & Blade 2 nennen, das seit gefühlt sieben Gamescoms gezeigt wird und einfach nicht fertig werden will. Dummerweise stört mich das, denn: Spaß macht‘s schon!

Es müsste mindestens das dritte Mal sein, dass ich auf einer Gamescom dieses Spiel vorgeführt bekomme oder selber spielen kann, vermutlich eher das vierte und gefühlt eher das 27. Mal. Gefühle sind so. Jedenfalls hätte ich nach all den Jahren mehr erwartet als folgende Versionsnummer der Solokampagnen-Demofassung: „a0.3.2“. Hätte es nicht c0.8.9 sein können, oder etwas ähnliches motivierendes? Immerhin: Im März 2020 soll Mount & Blade 2: Bannerlord endlich... nein, nicht erscheinen, sondern in den Early Access gehen. Meine Güte!

Und so könnte ich nun weitermachen mit dem Anspielbericht zum Strategie-Handel-Action-Heerführer-RPG. Ich könnte die Grafik runtermachen, die von Jahr zu Jahr nicht unbedingt frischer wirkt. Die vielen Glitches und Fehler beschreiben. Wie ich mit einem Fürsten redete und mich das Spiel dazu auf die Säule schauen ließ, hinter der sich der Fürst platziert hatte. Wie sich das Springen beim Herumlaufen immer noch anfühlt, als wäre man ein heliumgefüllter Elefant. Dann könnte ich über das Interface lästern, das zwar im Vergleich zu den Vorgängerspielen verbessert wurde, aber doch unnötig kompliziert wirkt, beispielsweise mit langen Mauswegen von der Auswahl zu handelnder Güter bis zum „Okay“-Knopf. Das alles könnte ich tun, aber ich würde mich wiederholen, und ich würde eine Sache unterschlagen: Ich hatte in der halben Stunde meiner Solokampagnen-Demo richtig Spaß!

Zu Beginn wählte ich zwischen drei Charakteren: Brogomir, ein Krieger, der Garios vom Empire dient und besonders gut mit Stangenwaffen, Wurfwaffen und Zweihändern kämpft. Valtis, ein Freund des Sultans von Aserai, der nicht der beste Kämpfer ist, dafür aber reich und ein guter Händler (Skills: Einhandwaffen, Handel, Charme). Entschieden habe ich mich aber für Alijn, die im Service von Monchug, des Khans von Khuzait steht. Sie kann vor allem mit dem Bogen schießen, reiten und Taktiken anwenden (ein Bonus auf die Zahl der im Gefehcht kommandierten Soldaten, ohne ins Detail zu gehen).

Nur, als ich losspiele, ist es gleich wieder, das Manko des Unfertigen: Ich spreche meinen Chef, also den Khan an, in dessen Stadt Makeb (direkt davor starte ich mit durchaus beachtlichen 62 Soldaten, die Demo soll explizit das Midgame vorstellen). Und die Gesprächsoptionen, die ich habe, sind: „Wer bist du eigentlich“ und ähliches. Komisch, danach wird aus den Antwortmöglichkeiten klar, dass das Spiel durchaus weiß, was mir im Auswahl-Bildschirm gesagt wurde, nämich dass ich in den Diensten des Khans stehe. Und da kenne ich meinen eigenen Lehensherrn nicht...?

Aber ich wollte ja nicht lästern. Ich habe mich in der halben Stunde nicht mit Handel und großartigem Erkunden der Städte beschäftigt. Aber bin schon mal durchMakeb gelaufen: Endlich ein Spiel, wo ein Gebäude, das man betritt, trotz zwischengeschalteten Ladescreens tatsächlich innen ungefähr so groß wirkt wie draußen — denkt zum Vergleich an Skyrim, wo sich kleine Hütten auf der Weltkarte nach Betreten als riesenhafte Hallen entpuppen.

Vor allem aber bin ich auf der Weltkarte herumgeritten und habe mehrere Gefechte geführt. Und da war er wieder, der Spaß! Es ist fast unvergleichlich, an Spitze mehrerer Dutzend Soldaten, die ich selbst angeworben und ausgerüstet habe (wenn ich denn will), in die Schlacht zu reiten und vor allem durch Geschick statt Klickorgie oder Rüstungswerte zu siegen — oder eher nicht. Meinem Eindruck nach hat sich seit dem letzten Jahr die Steuerung verbessert, ich kam wesentlich besser zurecht und konnte eine ziemliche Unterzahl-Situation in einen glorreichen Sieg umwandeln. Auch im Kampf (auf den wieder sehr großen Karten) ist noch nicht alles perfekt, aber es waren die Kämpfe, die meine Hoffnung wieder haben aufflammen lassen, dass ich mit Mount & Blade 2 ebenso viel Spaß haben werde wie mit dem ersten Teil sowie Warband.