GC19: Cyberpunk 2077 - Stream des gamescom-Gameplays am 30. August

PC XOne PS4

CD Projekt hat auf der gamescom neues Gameplay-Material zum im April 2020 erscheinenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im GC-Angeschaut-Bericht) präsentiert. Alle, die nicht auf der Messe sein konnten, können sich das gezeigte Material in Kürze per Internet-Stream anschauen.

Gezeigt wird darin eine 15-minütige Zusammenfassung dessen, was Fans und Journalisten auf der Kölner Messe zu Gesicht bekommen haben. Anschließend werden noch Entwickler-Interviews geführt, die tiefe Einblicke in die Hintergründe von Designentscheidungen und Informationen über Pacifica, einen der Distrikte in Night City, geben sollen.

Der Cyberpunk-2077-Gameplay-Stream findet statt am Freitag, den 30. August, um 20 Uhr (MESZ). Verfolgen könnt ihr ihn entweder bei Twitch oder bei Mixer, die Links findet ihr in den Quellenangaben.