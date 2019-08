GC19: Gears Tactics erscheint auch für die Xbox One

PC XOne

Mit Gears Tactics kündigte Microsoft im Rahmen der E3 im vergangenen Jahr ein neues rundenbasiertes Strategiespiel für den PC an. Anfang dieses Jahres gab es dann einen ersten Hinweis auf eine mögliche Umsetzung für die Xbox One, als ein entsprechender Eintrag kurzzeitig auf der Homepage des Peripheriegeräteherstellers Razor auftauchte. Nun wurde die Umsetzung des Titels für Microsofts Konsole im Zuge der gamescom auch offiziell bestätigt.

Die PC-Version Gears Tactics wird von The Coalition entwickelt, dem Studio, das auch die Hauptreihe betreut. Wie der Studio-Director Rod Fergusson jüngst via Twitter verriet, wird die Umsetzung für die Xbox One vom britischen Entwickler Splash Damage geliefert. Letzterer war in der Vergangenheit unter anderem für den Multiplayer-Modus von Gears of War 4 (Testnote: 9.0) verantwortlich. Wann der Titel für die beiden Plattformen erscheint, ist noch nicht bekannt.