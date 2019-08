Two Point Hospital: Neuer DLC Close Encounters angekündigt

PC Linux MacOS

Sega Europe hat einen neuen DLC zum Krankenhaus-Aufbauspiel Two Point Hospital (Wertung im Test 7.0) angekündigt. Close Encounters verlagert die Handlung in die fiktive Stadt Goldpan, in der nach der Sichtung eines Feuerballs allerhand ungewöhnliche Krankheiten auftreten: Fehlende Menschlichkeit, Science-Friktion, Weltallergie und viele andere neue Beschwerden lassen die Bewohner der Stadt unruhig werden.

Hier kommt ihr ins Spiel, beginnt mit der Verwaltung wichtiger Einrichtungen in der Umgebung, von denen die Öffentlichkeit eigentlich nichts erfahren muss, und setzt euch mit der wichtigsten örtlichen Gazette, dem Two Point Squabbler, auseinander. Close Encounters erweitert das Hauptspiel um

drei mysteriöse neue Gegenden

drei neue, komplett animierte Heilungsmaschinen

elf neue sichtbare Krankheiten

34 neue Krankheiten insgesamt

neues Gameplay

neue Musik, DJs und Lautsprecher-Durchsagen

Der DLC erscheint am 29. August 2019 für PC, MacOS und Linux und kann bis zum 5. September auf Steam für 8,09 Euro im Angebot vorbestellt werden. Anschließend kostet euch Close Encounters 8,99 Euro. Einen ersten Eindruck verschafft euch der Trailer: