GC19: Die Siedler angespielt, entspanntes Wuseln genossen

Auch der neue Teil der traditionsreichen Aufbaustrategie-Reihe kombiniert ein zumeist entspanntes Zuschau-Erlebnis mit tiefgreifenden Mechaniken. Dennis hat ein paar näher kennengelernt.

Der große Aufbau-Fan war ich noch nie, es gab aber doch immer so ein, zwei Serien, die mich zum Hobby-Städteplaner haben werden lassen. Eine davon ist Die Siedler. Mit dem auf der Gamescom 2018 erstmals vorgestellten Neustart der Serie verspricht Ubisoft ein Spiel, das sich auf die alten Stärken beruft, aber auch etwas Neuland betritt. Bei meinem Anspieltermin auf der diesjährigen Messe habe ich ein paar Spielmechaniken näher kennen gelernt.

Wenn, dann nur in Nuancen, verändert hat sich meinem Eindruck nach der grundlegende Städteaufbau. Nach dem Spielstart landen meine Siedler auf einem Eiland und müssen auf diesem ihre neue Zivilisation errichten. Zunächst ist es wichtig, Ressourcen zu sammeln. Idealerweise platziert ihr diese Gebäude in der Nähe der jeweiligen Sammelpunkte, also Holzfäller bei Wald, Beerensammler bei Büschen, Jäger in der Nähe von Wiesen mit vielen Wildtieren und Eisenmiene nahe dem Erz-Vorkommen. Kennt man schon.

Kennt man ebenfalls schon: Damit unsere Siedler sich schneller zu den Gebäuden bewegen (und auch, damit die Stadt schöner wird) platziert ihr Wege. Zunächst sind das nur Trampelpfade, später werden daraus schönere Gehwege. Wichtig ist, dass ihr eure Gebäude auf den Hexfeldern so ausrichtet, dass der Eingang möglichst gut erreichbar ist. Da ich mich in dem ganzen Messestress nicht auch noch beim Siedler-Spielen stressen wollte, war meine Ortschaft eventuell nicht zu 100 Prozent ideal aufgebaut, dank zahlreicher Sitzbänke verzieh mir meine wuselnde Bevölkerung das aber scheinbar.

Denn im neuen Die Siedler müsst ihr auch verstärkt auf die Zufriedenheit eurer Bevölkerung achten. Hunger, Langeweile oder Niederlagen eures Champions bei einem Turnier sorgen zunehmend für Unmut und eventuell sogar dazu, dass eure Arbeiter, Krieger und auch die normalen Bürger die Arbeit niederlegen. Wo ich gerade bei Turnieren war: Diese sind ein Weg, eine gegnerische Siedlung auf friedliche Art und Weise zu erobern.

In einem speziell vorbereiteten Szenario hatte ich einen ausgeruhten, gut gefütterten Champion zur Verfügung; in der Arena konnte ich dann ein Turnier anleihen. Dazu entsandte ich einen Herold in die andere Stadt, der die Werbetrommel rührte und mit einigen Bewohner zu meinem Kampfplatz kam. Natürlich war Boris, der Highlander, siegreich, und so kehrten die auswärtigen Zuschauer mit Wut im Bauch in ihre Heimat zurück und starteten einen Aufstand, der schließlich darin resultierte, dass der ganze Ort an mich fiel. Welch ein glücklicher „Zufall“...

Normalerweise geht das natürlich nicht so flott, eigentlich müsst ihr die Moral über mehrere Stufen hinweg schwächen, aber für die Gamescom-Demo waren die Gegebenheiten verändert.

Ist Die Siedler nun also für alle Wuselfreunde geeignet? Nach meiner Anspielsitzung kann ich das uneingeschränkt mit einem Ja beantworten. Während das simulierte Turnier mich nicht umgehauen hat einfach weil ich selbst nicht drauf hingearbeitet habe, war der Stadtaufbau vom Grund auf wieder wunderbar entspannt – schnell tummelten sich viele Siedler auf dem Bildschirm. Die Animationen sind knuffig und es ist schön zu sehen wie der neue Ort wächst und gedeiht. Wird das neue Siedler ein würdiger Serienteil, gar der beste? Das kann ich nach der kurzen Begegnung nicht beurteilen.