GC19: Google Stadia – Streaming-Dienst soll „Milliarden von Nutzern“ erreichen

Cyberpunk 2077 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls Online, Doom Eternal, Borderlands 3, Landwirtschafts-Simulator 19 oder auch Watch Dogs Legion – das sind nur einige der derzeit knapp 40 Titel, die von Google für die hauseigene Streaming-Plattform Google Stadia jüngst mit Trailern angekündigt wurden.

Dass der Internetkonzern mit diesen und anderen Spielen eine möglichst große Kundschaft für sein kommendes Produkt anvisiert, ist natürlich keine Überraschung und liegt in der Natur der Sache. Im Zuge der gamescom machte der Google-Manager Jack Buser nun deutlich, welche Dimensionen sein Arbeitgeber mit Google Stadia im Detail erreichen möchte. Demnach sei das Ziel, den Massenmarkt im Milliardenbereich zu erobern. Das wiederum bedeutet auch, neben Usern, denen das Spielen nicht fremd ist, auch Kunden zu gewinnen, die bislang kaum oder gar keinen Zugang zu Videospielen hätten:

Die meisten Plattformen erreichen ihr Maximum bei 100 bis 150 Millionen Nutzern. Wir schauen auf Milliarden. Wenn wir nur 100 oder 200 Millionen Menschen erreichen, haben wir etwas falsch gemacht.

Auch wenn der Vergleich etwas hinkt: Zum Anfang dieses Jahres gab Microsoft die Anzahl der aktiven Xbox-Live-Nutzer mit etwa 64 Millionen an, während bei Sonys PlayStation Network circa 94 Millionen User aktiv sind. Ob Googles ambitionierte Pläne, „Milliarden Nutzer“ zum Spielen zu bewegen, aufgehen, dürfte sich in nicht allzu ferner Zukunft zeigen: Ab dem 14. November startet Google Stadia in 14 Ländern, darunter auch Deutschland.

Darüber hinaus gab Buser in bester Marketingsprache an, dass das Streamen von Spielen „das Medium verändern [werde]“ und Google mit Stadia „nicht nur das Konsolenerlebnis replizieren [wolle]“. So sollen künftige Titel in den kommenden Jahren grundlegend anders aussehen oder durch die Leistungen der Rechenzentren „simulierte Welten von bislang ungeahnter Größe“ ermöglicht werden.

Auch die Deutsche Telekom AG kündigte auf der Spielemesse in Köln einen eigenen Cloud-Gaming-Service an, dessen Beta ab dem 24. August startet. Wie viele Nutzer das Telekommunikationsunternehmen anstrebt, ist momentan nicht bekannt.