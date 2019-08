GC19: The Legend of Zelda - Link's Awakening im neuen Gameplay-Video

Switch

Nintendo hat im Rahmen der gamescom ein rund 30-minütiges Gameplay-Video zu The Legend of Zelda - Link's Awakening (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht. Das Video ist Teil der „Nintendo presents“-Reihe und wird von den Nintendo-of-Europe-Mitarbeitern kommentiert.

The Legend of Zelda - Link's Awakening ist ein Remake des gleichnamigen Game-Boy-Klassikers aus dem Jahre 1993 für die Switch und erstrahlt auf Nintendos Hybridkonsole in einem neuen, auch wenn etwas eigenwilligen, Glanz. Im Verlauf des Videos werden verschiedene Charaktere, Kämpfe, Dungeons, Gegner und Rätsel präsentiert. Der Release des Spiels wird im kommenden Monat, am 20. September, erfolgen. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: