Druidstone: Level Editor und Modding Tools verfügbar

PC

Nachdem es nach der Veröffentlichung von Druidstone - The Secret of the Menhir Forest (Jörgspielt, User-Artikel) etwas ruhiger wurde, haben Ctrl Alt Ninja jetzt einen Level Editor zu ihrem Spiel veröffentlicht. Mit diesen ist es euch möglich, neben neuen Leveln auch Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erstellen. Auch selbst erstellte Monster mit entsprechenden Fähigkeiten sind möglich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Kreationen mittels Steam Workshop der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Der Editor beinhaltet auch vollständigen Support für die Scriptsprache Lua, mit welcher auch schon die beiden Legend-of-Grimrock-Spiele (GG-Test: 7.5, Stunde der Kritiker) erstellt worden sind. Mit über 2000 Funktionen steht euch eine Vielzahl von Möglichkeiten offen. Neben zahlreichen Tutorial Videos, steht euch auch ein umfangreiches Wiki zur Verfügung. Einen ersten Eindruck des Editor könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen. Das Spiel ist bereits im Mai für den PC erschienen, über eine Veröffentlichung auf anderen Plattformen ist noch nichts bekannt.