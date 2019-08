Microsoft: Keine weiteren Xbox-Titel für andere Plattformen geplant

Der Redmonder Publisher Microsoft hat laut eigenen Angaben keine Pläne, weitere First-Party-Titel auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwölf Monaten mit Nintendo kollaboriert und hat unter anderem Rares Banjo-Kazooie in Nintendos Party-Brawler Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0) gebracht. Nintendo hat sich sogar bei Microsoft für die Switch-Umsetzung von Cuphead (Testnote: 8.5) bedankt, obwohl Microsoft in der Vergangenheit klarstellte, dass der knackige Platformer nicht Teil des Exklusiv-Portfolios des Unternehmens ist, sondern komplett dem Entwicklerstudio MDHR gehört. Im Rahmen der gamescom wurde jüngst auch eine Umsetzung des Platformers Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) von den Moon Studios für die Nintendo Switch angekündigt.

Sowohl Rare als auch Moon Studios sind Teil der Xbox-Game-Studios (ehemals Microsoft Studios) und sind vor allem da, um Exklusivtitel für PC und die Xbox One zu entwickeln. Microsoft hat im vergangenen Jahr noch diverse andere Entwickler erworben, um sein Spiele-Portfolio und primär das Lineup der kommenden neuen Konsole Xbox Scarlett zu verbessern. In einem Statement gegenüber der Branchen-Website Games Industry sagte der Publisher: