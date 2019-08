GC19: The Witcher 3 – Neuer Trailer und etwa 30 Screenshots zur Switch-Version

Switch

Auf der diesjährigen E3 wurde The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test mit Wertung 9.0) als sogenannte Complete Edition für die Switch angekündigt. Zum Veröffentlichungszeitraum hieß es seinerzeit nur, dass das Rollenspiel noch im Laufe dieses Jahres für Nintendos Hybrid-Konsole erscheint.

Mit einem offiziellen Release-Date-Trailer gab das Unternehmen im Rahmen der gamescom kürzlich das genaue Datum bekannt: Demnach können Switch-Besitzer ab dem 15. Oktober 2019 mit dem Hexer Geralt die verschiedenen Regionen der offenen Spielwelt bereisen. Erwerben könnt ihr den Titel für 59,99 Euro sowohl digital als auch in Form einer Retail-Fassung. Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, sind neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen enthalten (zum Beispiel Blood and Wine und Hearts of Stone).

Für manch einen Interessierten dürfte neben dem Datum auch von Bedeutung sein, wie sich der Titel von CD Projekt auf der Nintendo Switch in Bezug auf die Grafik präsentiert. Auch diese Frage wird durch das Video beantwortet, wenn auch innerhalb von etwa 1:45 Minuten nur teilweise. Gezeigt werden euch ausschließlich verschiedene Gameplay-Szenen, die Dialoge, Nahaufnahmen von Charakteren, Landschaften und auch kurze Kampfsequenzen umfassen.

Weitere Eindrücke zur Complete Edition von The Witcher 3 - Wild Hunt erhaltet ihr durch 28 neue Screenshots, auf denen neben dem Hexer ebenfalls unterschiedliche Schauplätze oder weitere Spielfiguren zu sehen sind.