GC19: Need for Speed - Heat im Gameplay-Video

PC XOne PS4

Nachdem der Publisher Electronic Arts im Rahmen der gamescom bereits einen ersten Trailer zum kommenden Arcade-Rennspiel Need for Speed - Heat (im gamescom-Anspielbericht) präsentierte, könnt ihr nun einen noch ausführlicheren Blick auf das Gameplay werfen. Auf dem YouTube-Kanal von IGN.com wurde ein rund sieben Minuten langes Video online gestellt, das euch einige rasante Rennszenen von dem Event in 4K (Ultra HD) präsentiert.

Der Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt, zeigt zwei verschiedene Rennen, einmal am Tag und einmal bei Nacht, wobei beim letzteren auch eine Verfolgungsjagd durch die Polizei nicht ausbleibt. Need for Speed - Heat wird ab dem 8. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.