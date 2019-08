GC19: Bye-bye, Blue Byte – Hallo, Ubisoft Mainz & Düsseldorf

Im Rahmen der Gamescom 2019 hat Ubisoft angekündigt, seine beiden bislang als Blue Byte firmierenden deutschen Studios umzubenennen und weiter auszubauen. Aus dem Blue-Byte-Studio in Düsseldorf wird Ubisoft Düsseldorf und aus dem Mainzer Standort Ubisoft Mainz. Ubisoft Blue Byte wird nur als rechtliches Dachunternehmen weiter bestehen bleiben. Das dritte deutsche Studio des französischen Publishers wurde im letzten Jahr bereits als Ubisoft Berlin eröffnet.

Mit der Änderung der Namen erhofft sich Ubisoft unter anderem Vorteile bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter für diese Standorte. Benedikt Grindel, Geschäftsführer der deutschen Ubisoft-Studios, begründet das so:

Wir möchten, dass unsere drei Studios in Berlin, Düsseldorf und Mainz ihre eigenen lokalen Identitäten prägen und weiter ausbauen, da unsere Mitarbeiterzahl in Deutschland sich in kurzer Zeit verdoppeln könnte.