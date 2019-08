GC19: Taktik-RPG Star Renegades im Gameplay-Trailer

PC Switch Linux MacOS

Entwickler Massive Damage (Halcyon 6) und der Publisher Raw Fury haben für das in Entwicklung befindliche Taktik-RPG Star Renegades auf der derzeit laufenden gamescom 2019 die Werbetrommel gerührt und einen neuen Gameplay-Trailer, der auch die überarbeitete Pixel-Optik des Titels in Szene setzt, veröffentlicht. Den Clip könnt ihr euch direkt unter der News zu Gemüte führen.

Der spielerische Mix aus Rundentaktik und Rollenspiel samt Roguelike-Komponente spielt in einem fernen Science-Fiction-Szenario und lässt euch von der Hintergrund-Story in die Rolle eines Rebellenanführers schlüpfen, der sich gegen ein Imperium erhebt. Die prozedural erstellte Kampagne wirft eure Squad aus Soldaten, die ihr aus verschiedenen Klassen zusammensetzten könnt, in rundenbasierten Kämpfen gegen eine Vielzahl an Feinden menschlicher und mechanischer Natur. Eure Gegner sollt ihr in den "reaktionsaktiven" Gefechten dabei mit "Kombos, Unterbrechern und Kontern" austricksen können. Weitere freischaltbare Charaktere, neue Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten für euer Team schaltet ihr im Laufe der Zeit frei. Aber Vorsicht, auch eure Feinde lernen dazu.

Star Renegades soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 für PC, MacOS, Linux und für die Switch erscheinen.