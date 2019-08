GC19: Erstes Spielszenen des RPG Dark Envoy im Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Pünktlich zur gamescom 2019 hat das Studio Event Horizon einen Gameplay-Trailer zu seinem, erst vor knapp zwei Wochen, angekündigten Gruppen-RPG Dark Envoy veröffentlicht, den wir euch am Ende dieser News eingebettet haben. Für ihr Spiel ließen sich die Entwickler nach eigenen Angaben von so namhaften Serien wie Xcom oder ebenso bekannten Vertretern des Genres mit ähnlichem Setting wie zum Beispiel Dragon Age und Divinity inspirieren.

Die Geschichte von Dark Envoy bietet solide Standardkost: In der bisher noch namenlosen Welt des RPGs herrscht der totale Krieg. Die Menschen müssen sich gegen andere Völker und Lebewesen behaupten, damit sie nicht unterdrückt und ausgelöscht werden. In diesem Szenario begleitet ihr die Geschwister Kaela und Kiros, um eine wehrhafte Party zusammenzustellen, die Welt zu erkunden sowie nach antiken Relikten und großen Schätzen zu suchen.

In dem Spiel sollen sowohl Magie als auch Technologie Bestandteile der Spielwelt sein, die Entwickler wollen mit Dark Envoy ein nicht-lineares Rollenspiel mit rundenbasierten, taktischen Kämpfen schaffen. Sie versprechen 15 verschiedene Charakterklassen, mythische Schauplätze, zufallsgenerierte Dungeons und ein neues Rollenspielsystem, das eure Experimentierfreudigkeit herausfordern soll. Ihr sollt Dark Envoy nicht nur alleine, sondern auch zu zweit im Koop oder "Player vs. World"-Modus spielen können. In der letztgenannten Variante übernimmt einer von euch die Rolle des Endgegners und versucht seinen Gegenspieler am erfolgreichen Fortkommen zu hindern.

Wenn alles läuft wie es die Entwickler geplant haben, dann soll Dark Envoy 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.