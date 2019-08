GC19: Control: Launch-Trailer zu Remedys Actiontitel veröffentlicht

PC XOne PS4

Im Rahmen der gamescom hat Remedy Entertainment (Quantum Break, Max Payne) den offiziellen Launch-Trailer zu ihrem kommenden Third-Person-Actiontitel Control veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt. In der Welt von Control sind übernatürliche Phänomene an der Tagesordnung und werden vom Federal Bureau of Control in New York überwacht. Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Agentin Jesse Faden, die kurz nach ihrer Ankunft im Hauptquartier feststellt, dass zahlreiche Mitarbeiter, inklusive des Direktors, getötet wurden und eine mysteriöse Macht das Gebäude infiltriert hat und die Realität verzerrt. Wer etwas mehr vom Gameplay des Spiels sehen will, kann sich das kürzlich veröffentlichte Videomaterial ansehen.

Control erscheint bereits am nächsten Dienstag, den 27. August 2019, für PS4, Xbox One und PC (Download).