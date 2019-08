GC19: Final Fantasy 7 Remake: Trailer mit deutschen Stimmen

PS4

Square Enix hat im Zuge der aktuell in Köln laufenden gamescom den von der diesjährigen E3 bekannten Trailer zum kommenden Remake von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht) erstmals mit deutschen Stimmen präsentiert. Der rund vier Minuten lange Clip stellt die Synchronstimmen von Cloud, Jessie, Tifa, Aerith, Barret, Reeve und Sepiroth vor. Letzterer wird hierzulande vom Synchronsprecher und Dialogbuchautor Simon Jäger gesprochen.

Jäger war der deutsche Sprecher von Heath Ledger (The Dark Knight, Das Kabinett des Doktor Parnassus) und leiht unter anderem auch Matt Damon (Die Bourne-Reihe, Der Marsianer – Rettet Mark Watney), Jet Li (The Forbidden Kingdom, The Expendables) und Josh Hartnett (The Black Dahlia, Penny Dreadful) seine Stimme. Die restlichen Sprecher sind bisher noch nicht bekannt.