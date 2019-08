GC19: Borderlands 3 im "The Official Guide"-Trailer

PC XOne PS4

Der Release von Borderlands 3 steht bereits im nächsten Monat an, die passende Gelegenheit für Entwickler Gearbox Software, dem Loot-Shooter im Rahmen der laufenden gamescom einen neuen Trailer zu verpassen.

Dieser trägt den Namen "The Official Guide to the Borderlands" und stellt euch in den knapp sechseinhalb Minuten Laufzeit die abgefahrene Welt von Borderlands, deren unheimliche Kreaturen und diverse Protagonisten der Story-Kampagne ausführlicher - und mit so manchem Augenzwinkern - vor. Somit sollte sichergestellt sein, dass Serien-Neulinge sowie Veteranen der (Koop-)Shooter-Reihe nochmals einen umfassenden Einblick erhalten, was sie im neusten Serienteil erwarten können. Das besagte Video findet ihr nachfolgend unter diesen Newszeilen verlinkt.

Borderlands 3 wird ab dem 13. September 2019 für PC, Playstation 4 und die Xbox One erhältlich sein. Die PC-Version wird zeitexklusiv (für die ersten sechs Monate nach Release) im Epic Games Store und Microsofts Windows Store verfügbar sein.