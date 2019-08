GC19: Final Fantasy 8 Remastered: Release-Termin und Trailer

PC Switch XOne PS4

Die im Zuge der diesjährigen E3 angekündigte Remastered-Version des Japano-Rollenspiels Final Fantasy 8 hat einen Release-Termin erhalten. Wie Square Enix jüngst bekannt gab, wird diese ab dem 3. September für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.

Passend zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums wurde auch ein neuer Trailer präsentiert, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Final Fantasy 8 wurde ursprünglich im Jahre 1999 für die Playstation One veröffentlicht und im darauffolgenden Jahr auch für den PC portiert. Die Neuauflage wird neben HD-Grafiken auch verbesserte Charakter-Modelle umfassen und hierzulande in zwei Sprachen, Japanisch und Englisch, sowie mit Untertiteln in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch spielbar sein.