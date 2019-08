GC19: Pillars of Eternity 2 - Deadfire erscheint für Konsolen als „Ultimate Edition“

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Obsidian Entertainment und der Publisher Versus Evil gaben bekannt, dass die geplante Konsolenumsetzung des Gruppen-Rollenspiels Pillars of Eternity 2 - Deadfire (Testnote: 8.5) für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch eine allumfassende „Ultimate Edition“ sein wird.

Besitzer der oben genannten Konsolen werden somit neben dem Basisspiel auch die drei veröffentlichten Erweiterungen Pillars of Eternity 2: Beast of Winter, Pillars of Eternity 2: Seeker, Slayer, Survivor und Pillars of Eternity 2: The Forgotten Sanctum, sowie sämtliche bisher für den PC veröffentlichten Updates, Fixes und Balance-Anpassungen erhalten.

In Pillars of Eternity 2 - Deadfire verfolgt ihr einen abtrünnigen Gott - und zwar sowohl zu Lande, als auch zu Wasser. Als Kapitän eines Schiffes begebt ihr euch auf eine gefährliche Entdeckungsreise durch die riesige unerforschte Archipelregion des Deadfires. In Beast of Winter begebt ihr euch dann in den südlichsten Teil des Archipels, um eine eisige Apokalypse zu verhindern, in Seeker, Slayer und Survivor verschlägt es euch auf eine ganz neue Insel, wo ihr drei Prüfungen im Schmelztiegel von Kazuwari überleben müsst und in The Forgotten Sanctum kämpft ihr euch durch die Eingeweide eines rachsüchtigen, schlafenden Gottes. Insgesamt werden durch die Ultimate Edition mehr als 100 Stunden an Gameplay geboten.