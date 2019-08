GC19: gamescom Awards 2019: Die ersten Gewinner stehen fest

Während der Opening-Night-Live-Show wurden neben zahlreichen neuen Spielen auch die ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards in14 Kategorien präsentiert. Bei den einzelnen Plattformen konnten sich Dreams (PS4), Gears 5 (Xbox One), The Legend of Zelda - Link's Awakening (Switch), Ghost Recon - Breakpoint (PC) sowie Battle Chasers - Nightwar (Mobile) aus der Liste der Nominierten durchsetzen.

Die Auszeichnungen in den restlichen Kategorien wie "Best of gamescom", "Best Multiplayer Game" oder "Best Ongoing Game" sowie die Vergabe der Publikumspreise (unter anderem "gamescom Most Wanted") folgen am Samstag, den 24. August, während eines Live-Streams.

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle Preisträger:

gamescom Awards 2019 Kategorie Gewinner Unternehmen Best Console Game Playstation 4 Dreams Sony Interactive Entertainment Best Console Game Xbox One Gears 5 Microsoft Best Console Game Nintendo Switch The Legend of Zelda - Link's Awakening Nintendo Best PC Game Ghost Recon - Breakpoint Ubisoft Best Mobile Game Battle Chasers - Nightwar HandyGames Best Action Adventure Game Blacksad - Under the Skin astragon Entertainment Best Action Game Doom Eternal ZeniMax Germany Best Family Game Concrete Genie Sony Interactive Entertainment Best Racing Game Grid Koch Media Best Role Playing Game Wasteland 3 Koch Media Best Simulation Game Planet Zoo Frontier Best Sports Game Roller Champions Ubisoft Best Strategy Game Desperados 3 THQ Nordic Most Original Game Dreams Sony Interactive Entertainment