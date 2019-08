GC19: Release des Pixel-Slashers Blasphemous im September // Trailer

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Entwickler The Game Kitchen (The Last Door) und Publisher Team17 haben während der diesjährigen gamescom die Gelegenheit genutzt, um den Release-Termin zum kommenden Platformer-Metroidvania-Titel Blasphemous bekanntzugeben. Demnach erscheint das düstere, im Pixel-Style gehaltene Abenteuer, bereits kommenden Monat, am 10. September, für PC und Konsolen.

Der parallel veröffentlichte frische Trailer zu Blasphemous zeigt euch diverse Gameplay-Szenen aus dem 2D-Actionadventure, in denen es von blutig-brutalen Kämpfen gegen eine ganze Heerschaar an schaurigen Gestalten (inklusive diverser Bossgegner) nur so wimmelt, aber auch euren Jump&Run-Fähigkeiten einiges abverlangen soll. Ihr findet den knapp zweiminütigen Clip direkt im Anschluss an diese News zum Anschauen bereitgestellt.

Blasphemous wird zum Release im September für die folgenden Plattformen erhältlich sein: PC, Mac, Linux, PS4, Switch und die Xbox One. Eine PSVita-Umsetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.