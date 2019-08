GC19: Marvel's Avengers: 19-minütiger Gameplay-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

Nachdem der E3-CGI-Trailer von Marvel's Avengers nicht viel über die Spielwelt und das Gameplay verriet, hat Square Enix im Rahmen der gamescom einen fast 19-minütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Den im Video gezeigten Prolog zum Spiel, den sich Journalisten bereits während der E3 anschauen konnten (siehe unseren E3-Anspielbericht), findet ihr unter dieser News.

Zum Auftakt des Spiels müssen sich die Avengers Taskmaster und seinen Truppen entgegen stellen, die am sogenannten A-Day einen Angriff auf die Stadt San Francisco starten. In den Gameplaysequenzen seht ihr Thor, der mit seinem Hammer im Nahkampf kurzen Prozess mit Gegnern macht. Iron Man fliegt in einer schlauchigen Flugssequenz zur Golden Gate Bridge, wo dann Hulk übernimmt und seine Fäuste sprechen lässt. Captain America setzt sein Schild im Kampf auf einem Luftschiff ein und Black Widow greift auf herkömmliche Schusswaffen zurück und nutzt ihre akrobatischen Kampfkünste.

Wem die im Video häufiger auftretenden Quick-Time-Events abschrecken, kann beruhigt sein. Creative Director Noah Hughes erklärte kürzlich, dass diese nur zu Beginn stärker präsent seien, um den Spieler in die Spielmechaniken einzuführen, und sich im restlichen Spiel in Grenzen halten sollen.

Marvel’s Avengers wird am 15. Mai 2020 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.