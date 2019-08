GC19: The Legend of Zelda – Link’s Awakening angespielt

Switch

26 Jahre nach dem Game-Boy-Original schickt Nintendo Link's Awakening erneut ins Rennen. Auf der Gamescom konnten wir das Remake erstmals anspielen.

Im Jahr 1993 bewies The Legend of Zelda – Link’s Awakening auf dem Game Boy, dass die Action-Adventure-Reihe auch auf Handhelds mehr als gut funktioniert. Nun, über 25 Jahre später, schickt Nintendo den Held mit der grünen Zipfelmütze auf der Nintendo Switch erneut nach Hyrule und lässt ihn Schiffbruch erleiden. Auf der Gamescom 2019 konnte ich den Anfang des Klassikers erneut erleben.

Die offensichtlichste und einschneidendste Änderung der Neuauflage von Link’s Awakening ist die Optik. Statt guter, alter Gameboy-Pixel steht nun im Chibi-Stil gehaltene Grafik auf dem Programm, die auch diverse Anleihen an Plastikfiguren aufweist. So entsteht eine ganz neue Stimmung, die mir aber nach kurzer Eingewöhnung doch wieder direkt vertraut vorkam. Denn auch wenn mich der neue Stil anfangs regelrecht erschreckt hatte, so konnte ich mich schnell mit ihm anfreunden und erkannte, dass er den ursprünglichen Look zwar ganz anders darstellt, aber in gewisser Weise immer noch konserviert.

Was einem aber noch vertrauter vorkommt als die Grafik, ist das Spiel selbst. Ob ihr euer Schwert am Stand von Cocolint einsammelt, mit der Hexe quatscht, die einen Pilz will, den ihr dann in Pulverform dem blöden Waschbären unter die Nase reiben könnt, oder ob ihr einfach nur Hühner durchs Dorf schmeißt: Alles fühlt sich ganz genauso an wie im Original und Kenner des Spiels werden sich sofort zurechtfinden und heimisch fühlen.

Viel sehen konnte ich in meiner Viertelstunde mit Link’s Awakening nicht, aber was ich erlebt habe, hat mir gefallen. Lediglich ein paar kleinere Ruckler sind mir in meiner Anspielsitzung im TV-Modus aufgefallen, diese wird Nintendo bis zum Release am 20. September 2019 aber sicherlich noch ausgebügelt bekommen. Nicht beurteilen kann ich die Performance im Handheld-Modus, aber rein von den Bildschirmanzeigen her sehe ich keine Probleme bei der Erkennbarkeit der Elemente.

Kurzum: Wenn ihr Lust habt, Link’s Awakening erneut zu erleben oder erstmals zu spielen, dann scheint die Switch-Neuauflage eine perfekte Gelegenheit zu sein. Die Optik ist stimmig und sympathisch, der Soundtrack über alle Zweifel erhaben und laut Pressesprecher Harald Ebert wird das Spiel eins zu eins umgesetzt. Daran habe ich nach meinen ersten Schritten auch keinen Zweifel. Ein nettes Extra ist der Dungeon-Editor, den konnte ich allerdings nicht antesten. Aber eigene Verliese zu erstellen klingt definitiv super!