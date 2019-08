GC19: Need for Speed - Heat im offiziellen Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Electronic Arts hat im Rahmen der gestrigen gamecom Opening-Night-Show neues Videomaterial zum im Mai 2019 angekündigten Arcade-Racer Need for Speed - Heat präsentiert, das echte Spielszenen aus dem kommenden Titel zeigt.

Den fast vierminütigen und kommentierten Gameplay-Trailer, der auf die Features des Spiels näher eingeht, haben wir für euch direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt. So könnt ihr euch einen optischen und spielerischen Ersteindruck zum neusten Ableger der Need-for-Speed-Serie verschaffen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Neben actionreichen Straßenrennen bei Tag und Nacht in der fiktiven Metropole Palm City, bei denen euch die Polizei einen Strich durch die Rechnung machen will, steht auch wieder das Leistungs- und Optiktuning eurer Rennboliden im Fokus.

Need for Speed - Heat soll am 8. November für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich sein.