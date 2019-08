GC19: Iron Harvest erscheint am 1.9.2020 // Gamescom-Trailer

PC XOne PS4

Iron Harvest wird am 1.9.2020 erscheinen, dies haben Publisher Deep Silver und die Entwickler von King Art Games gestern während der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2019 bekanntgegeben. Bedacht werden mit dem Echtzeit-Strategie-Titel PC (Steam und GOG) sowie Playstation 4 und Xbox One.

Iron Harvest spielt in einer, vom polnischen Künstler Jakub Różalski ersonnen, alternativen Realität der 1920er-Jahre. In dieser Version unserer Welt dominieren riesige, Mech-ähnliche Maschinen das Leben der Menschen. Das Spiel selbst soll sich an Echtzeittiteln wie Company of Heroes oder der Men of War-Serie orientieren.