Underworld Ascendant: Neues Update // Mac-und Linux-Version spielbar

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

OtherSide Entertainment hat für seinen Dungeon-Crawler Underworld Ascendant (Wertung im Test: 3.0) am 19. August den Hotfix 4.2 veröffentlicht. Dank des 1,7 Gigabyte großen Updates ist der Titel nun auch auf Mac- und Linux-Systemen spielbar. Die kompletten Hotfix-Notes könnt ihr bei Steam einsehen.

Der Patch steht ab sofort zur Verfügung. Lediglich PS4- und Xbox-One-Besitzer müssen sich noch gedulden, in einer offiziellen Mitteilung wird allerdings von einer Veröffentlichung bis Ende dieser Woche ausgegangen. In der Mitteilung äußert OtherEntertainment ebenfalls die Hoffnung, dass die Freigabe der Ingame-Belohnungen für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne durch Steam noch in dieser Woche erfolgt.