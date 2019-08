GC19: Life is Strange 2: Episode 4 "Faith" erscheint am 22. August // Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Square Enix und Dontnod Entertainment haben während der gamescom Opening-Night-Live-Show den Ankündigungstrailer zur vierten Episode von Life is Strange 2 (Testnote: 8.0) präsentiert. In der Folge mit dem Untertitel Faith ist Sean nach dem dramatischen Finale der letzten Episode auf der Suche nach seinem vermissten Bruder Daniel. Dabei steht er vor seinen bislang schwierigsten Entscheidungen und muss die Frage beantworten, wie weit er gehen will oder muss, um sein Ziel zu erreichen. Den Trailer (leichte Spoiler zu vorherigen Episoden) könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Die vierte Episode von Life is Strange 2 erscheint noch diese Woche am Donnerstag, den 22. August, für Xbox One, PS4 und PC.