GC19: Erster Metro Exodus-DLC ab heute erhältlich // Reveal-Trailer

PC XOne PS4

Während des Inside Xbox-Events im Rahmen der diesjährigen gamescom wurde von Entwickler 4A Games und Publisher Deep Silver die erste Erweiterung zum Endzeit-Shooter Metro Exodus (zum GG-Test, Note: 7.5) namens The Two Colonels mit einem entsprechenden Reveal-Trailer präsentiert. Den Clip findet ihr direkt nach dieser News zum Abruf bereitgestellt, ihr bekommt in diesem diverse Gameplay-Szenen aus dem DLC und dessen Schauplätze zu sehen.

Inhaltlich erwartet euch ein neues storygetriebenes Kapitel, denn im Gegensatz zu Metro Exodus werdet ihr nicht Artjom steuern: Die Entwickler lassen euch in die Rolle von Colonel Khlebnikov schlüpfen, der sich unter der ausgestorbenen Stadt Novosibirsk befindet und sich zum Neujahrstag einen Weg zu seinem Sohn Kirill bahnen will. Mit dem Flammenwerfer hält zudem eine neue Waffe Einzug ins Spiel.

Die erste von zwei kostenpflichtigen Erweiterungen zum Hauptspiel wird ab heute, den 20. August, für PC, PS4 und Xbox One auf den jeweiligen Distributionsplattformen erhältlich sein. Ihr könnt sie einzeln erwerben oder über den ebenfalls erhältlichen Season Pass (24,99 Euro bei Steam) darauf zugreifen.