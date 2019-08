Gamescom Opening Night: Eine Bühne für Hideo Kojima und Death Stranding

PS4

Bis kurz vor Ende der ersten Gamescom Opening Night trug diese Zusammenfassung der Veranstaltung den Titel „Trailer, Smalltalk, Trailer, zack, zack...amazing!“. Dann trat Hideo Kojima auf die Bühne...

Wenn ein 55-jähriger Japaner wie die Queen persönlich angekündigt wird, unter Standing Ovations eine Bühne betritt und sich kurz darauf Fotografen vor ihm die Füße platt treten, kann man/muss man Großes erwarten. Und Hideo Kojima enttäuschte Publikum und Fans nicht. Mit dem cineastischen Actionadventure Death Stranding unterstrich der Spieledesign-Guru seine Ambitionen auf den Titel Spiel des Jahres 2019. Doch dazu später mehr, der Höhepunkt kommt bekanntlich immer zum Schluss.

Für die Premiere der Gamescom Opening Night Live, der offiziellen Eröffnungs-Gala der größten Spielemesse Europas, haben die Veranstalter den 40 Jahre jungen Kanadier Geoff Keighley engagiert, der seit den Neunzigern als Spielejournalist unter anderem für Kotaku sowie als Gründer und Moderator diverser Gaming-Shows wie Spike Video Game Awards und seit 2014 The Game Awards bekannt ist. Der smarte Blonde führte dann auch gekonnt durch die zweistündige Show, lässig mit einer Hand in der Hose und mit der anderen das Mikro locker umfassend. Er hat seinen Gesprächspartnern stets zugehört und die richtigen Fragen gestellt. Eine schlechte Wahl für eine internationale Gaming-Show war Keighley wahrlich nicht.

Erste Highlights: Gears 5 und Need for Speed - Heat

Pünktlich um 20 Uhr begrüßte der Gastgeber die rund 1.500 Zuschauer in Köln und kam ohne Umwege sofort zum Premieren-Trailer von Gears 5, dem Shooter aus dem Hause Microsoft, der den Abend gleich mit einer gehörigen Portion Action, Blut und Flüchen eröffnete. Rod Ferguson vom Entwickler The Coalition durfte ein wenig über die Framerate und Fähigkeiten der Charaktere referieren und zusätzlich noch Glückwünsche für die Wahl zum besten Xbox-Spiel der Messe entgegennehmen. Es sei angemerkt, dass die weiteren Gewinner dieser Wahl irgendwann in der Mitte der Veranstaltung von der Co-Moderatorin in Windeseile heruntergelesen wurden. Ein klares Statement dafür, wie unwichtig und überflüssig solche Auszeichnungen im Vorfeld einer Veranstaltung sind.

Gleich darauf folgte die Ankündigung zur Action-Flugsim Comanche, die bei THQ Nordic wieder zum Leben erweckt wird – jetzt sogar mit Drohnen. Im Gespräch mit dem Entwickler fiel sofort der inflationäre Gebrauch der Worte „amazing“, „awesome“, „cool“ und „incredible“ auf. Die Summe der Superlative bewegte sich am Ende der Show bei Geoff Keighley im dreistelligen Bereich. Auch das neue Need for Speed - Heat wird natürlich amazing. Zumal das Tuning hier nicht mehr nur an den Edelkarossen erfolgt, sondern auch an den Klamotten der Fahrer. Und da ein Blockbuster heutzutage nicht mehr ohne begleitende App auskommt, wurde gleich noch das NFS Heat Studio für iOS und Android vorgestellt.

Schlag auf Schlag

Der Moderator peitschte die Show mit einer Trailer-Weltpremiere nach der anderen vorwärts: Little Nightmares 2, Predator - Hunting Grounds, Monster Hunter World - Iceborne, Life is Strange 2 - Episode 4, Humankind und The Cycle vom deutschen Studio Yager folgten auf einen der sympathischsten Trailer des Abends zu Kerbal Space Program 2. Zwischendurch traten immer wieder Vertreter der involvierten Studios zum maximal zweiminütigen Smalltalk an. Manche Anmoderationen gingen dabei sowohl bei Dennis Hilla im Publikum als auch beim Livestream-Zuschauer in der Soundkulisse der beginnenden oder im Hintergrund laufenden Trailer und Spielszenen unter.

Borderlands 3 bekam dann etwas mehr Zeit eingeräumt, ebenso Fifa 20, dessen neuer Modus Volta, ein weltweites Street-Soccer-Turnier, vorgestellt wurde. Und wie im neuen Need for Speed kann man seine Kicker hier mit Kleidungsstücken und Accessoires „tunen“. Fußball allein reicht nach 25 Jahren Fifa eben nicht mehr. Apropros nicht mehr reichen: Wem das mit den vielen Trailern – es folgten Witcher 3 - Wild Hunt für Switch, der deutsche Indie-Titel Everspace 2, die Shooter Desintegration, Darksiders Genesis und Destiny 2 sowie der Stadia-Launch-Titel Gylt – nicht schnell genug ging, bekam in der wild geschnittenen und mit grauenhafter Electro-Musik unterlegten Collage aus Dutzenden Titeln im Trailer des Epic Games Store die volle Dröhnung serviert.

Völlig aus der Reihe – sowohl in Thema als auch Tempo – fiel der interaktive Film Erica, der mit der erstaunlich kleinen (1,52m) Schauspielerin Holly Earl wie ein typischer Genrevertreter der Neunziger, nur in gestochen scharfer Bildqualität wirkte und just an diesem Tag erschienen ist. Erstaunlich, dass ein solches Nischenprodukt bei diesem Event eine Bühne bekam, auf der Hauptdarstellerin und Regisseur im Gespräch mit Geoff Keighley auch ein wenig Promotion machen durften.

Neben weiteren Trailern zu den drei Anno-1800-Addons Sunken Treasures, Botanica und The Passage, Porty Royale 4, Iron Harvest und Call of Duty - Modern Warfare sorgte die Erwähnung der Farming-Simulator League für ein kurzes Jubeln im Publikum. Die eSport-Liga der virtuellen Hobby-Landwirte gastiert in diesem Jahr auf der Gamescom, auf den eingeblendeten Bildern sind vornehmlich ältere Männer vor ihrem Monitor zu sehen. Das kann natürlich Zufall sein... Und während man sich nach den mittlerweile vergangenen rund eineinhalb Stunden etwas ermattet auf weitere Bilderfluten einstellte, kündigte der Moderator „the one and only“ an – natürlich mit einem Trailer.

Der Meister ist da!

Hideo Kojima wird von Spielergenerationen verehrt, seit er mit Metal Gear 1987 eine der langlebigsten und erfolgreichsten Reihen der Videospielgeschichte erschuf. Seit vier Jahren arbeitet der aus Tokio stammende Programmierer mit seinem eigenen Studio Kojima Producions an dem Open-World-Actionadventure Death Stranding. Bereits im November diesen Jahres soll der PS4-Titel erscheinen, für die Gamescom hat der Japaner, der nach wie vor kein Englisch spricht und mit seinem Dolmetscher auf die Bühne schritt, die Enthüllungen weiterer Charaktere mitgebracht.

In über fünf Minuten langen Videosequenzen wurden die neuen Figuren in Spielszenen gezeigt, die förmlich vor Humor, Ästhetik und Atmosphäre sprühten. Für hörbare Begeisterung sorgten auch die vielen Cameo-Auftritte unter anderem von Guillermo del Torro, Mads Mikkelsen, Troy Baker und – der Betroffene war darauf sichtlich stolz – Geoff Keighley selbst. Jedes der Videos, die beinahe die Qualität von Hollywood-Kurzfilmen haben, wurde von den Zuschauern gefeiert. Fast eine halbe Stunde lang stand Kojima mit dem potentiellen Spiele-Hit des Jahres 2019 im Rampenlicht des internationalen Spiele-Business. Und da diese Performance ohnehin nicht mehr zu toppen war, folgte nach der Kojima-Show um Punkt 22 Uhr die Verabschiedung.

Als Fazit bleibt eine Show mit vielen interessanten Ankündigungen, der zu folgen aufgrund des enormen Tempos nicht unanstrengend war. Ob man in Zukunft mehr Zeit für weniger Titel oder mehr Zeit für die gesamte Show einplanen sollte, wird bei den Veranstaltern sicherlich diskutiert werden. Durchgestylt und -choreografiert war der Abend vorbildlich, die Chance auf einen festen jährlichen Bestandteil des Gamescom-Programms hat die Opening Night definitiv verdient, allein schon wegen der vielen Appetizer auf die kommenden ereignisreichen Tage in Köln. Als Appetithäppchen für euch folgt direkt im Anschluss der unterhaltsamste der vorgestellten Clips aus Death Stranding.