Sony kauft Insomniac Games

Schon Anfang vergangenen Monats hatte Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview mit dem japanischen Wirtschaftsblatt Nihon Keizai Shimbun verkündet, dass Sony an der Übernahme anderer Studios interessiert sei. Nun gab das Unternehmen über Twitter den Kauf von Insomniac Games bekannt. In dem Tweet heißt es:

Wir haben große Neuigkeiten: Insomniac Games hat sich zu den Playstation Worldwide Studios gesellt! Wir fühlen uns sehr geehrt und sind begeistert, mit diesem legendären Entwickler zusammenarbeiten zu können. Bitte gratuliert gemeinsam mit uns unseren Freunden und Partnern von Insomniac!

Insomniac Games wurde im Jahre 1994 von Ted Price zunächst unter dem Namen Xtreme Software gegründet und rund ein Jahr später in Insomniac Games umbenannt. Das Studio ist unter anderem für Spielserien wie Ratchet & Clank und Resistance, sowie für Spiele, wie Sunset Overdrive (Testnote: 8.0) und Spider-Man (Testnote: 9.0) bekannt. Vor allem das PS4-Exklusive Spider-Man konnte viel Lob seitens Fans und der Presse einheimsen und verkaufte sich laut Sony seit seinem Release im September 2018 bis heute mehr als 13,2 Millionen Mal.